APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las nuevas cifras de estos beneficios.

Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.

Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para diciembre.

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.
  • Las cifras se actualizarán un 2,3% en base al último dato de inflación registrado por el Indec, que fue de octubre.
  • Las APU son ayudas económicas que se entregan solo una vez.
  • Se pagan en casos de matrimonio, adopción y nacimiento de un hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles serán los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) en diciembre. Se trata de ayudas económicas que se entregan una sola vez en momentos destacados de la vida familiar, como el nacimiento o adopción de un hijo o la formalización de un matrimonio.

APU ANSES 1

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único alcanzan a distintos grupos: trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros.

Montos de las APU de ANSES en diciembre 2025

Con el aumento del 2,3% previsto para diciembre, los nuevos montos de las APU son:

  • Nacimiento: $71.396.
  • Adopción: $426.877.
  • Matrimonio: $106.904.

APU de ANSES: cómo acceder

Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud, dependiendo del tipo de asignación.

El trámite puede realizarse de forma online, desde la plataforma Mi Anses, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.

  1. Se deben verificar los datos personales: revisar que la información del grupo familiar esté actualizada.
  2. Luego, reunir la documentación necesaria: incluir la sentencia, partida de nacimiento o certificado de matrimonio, según corresponda, junto con los DNI de los titulares.
  3. Ingresar a Atención Virtual: seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos indicados.
ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de diciembre

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de diciembre

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Cuál es el único grupo que cobrará aguinaldo de ANSES: todo lo que tenés que saber

Cuál es el único grupo que cobrará aguinaldo de ANSES: todo lo que tenés que saber

AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano
Hace 13 minutos

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Hace 13 minutos
La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH
Hace 13 minutos

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

Hace 13 minutos
Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado
Hace 20 minutos

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Hace 20 minutos
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

Hace 23 minutos
play

Disturbios, peleas y gases lacrimógenos en festejos de egresados en San Justo
Hace 45 minutos

Hace 45 minutos