APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las nuevas cifras de estos beneficios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles serán los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) en diciembre. Se trata de ayudas económicas que se entregan una sola vez en momentos destacados de la vida familiar, como el nacimiento o adopción de un hijo o la formalización de un matrimonio.
Las Asignaciones de Pago Único alcanzan a distintos grupos: trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros.
Con el aumento del 2,3% previsto para diciembre, los nuevos montos de las APU son:
Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud, dependiendo del tipo de asignación.
El trámite puede realizarse de forma online, desde la plataforma Mi Anses, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.