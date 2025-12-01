APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las nuevas cifras de estos beneficios. Por + Seguir en







Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para diciembre.

Las cifras se actualizarán un 2,3% en base al último dato de inflación registrado por el Indec, que fue de octubre.

Las APU son ayudas económicas que se entregan solo una vez.

Se pagan en casos de matrimonio, adopción y nacimiento de un hijo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles serán los nuevos montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) en diciembre. Se trata de ayudas económicas que se entregan una sola vez en momentos destacados de la vida familiar, como el nacimiento o adopción de un hijo o la formalización de un matrimonio.

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES Las Asignaciones de Pago Único alcanzan a distintos grupos: trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros.

Montos de las APU de ANSES en diciembre 2025 Con el aumento del 2,3% previsto para diciembre, los nuevos montos de las APU son:

Nacimiento: $71.396.

Adopción: $426.877.

Matrimonio: $106.904. APU de ANSES: cómo acceder Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud, dependiendo del tipo de asignación.

El trámite puede realizarse de forma online, desde la plataforma Mi Anses, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo. Se deben verificar los datos personales: revisar que la información del grupo familiar esté actualizada. Luego, reunir la documentación necesaria: incluir la sentencia, partida de nacimiento o certificado de matrimonio, según corresponda, junto con los DNI de los titulares. Ingresar a Atención Virtual: seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos indicados.