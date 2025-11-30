30 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó quiénes cobrarán el Sueldo Anual Complementario y cómo se determinará el monto final.

Por
El aguinaldo se paga solo a jubilados

  • Solo tres grupos del sistema previsional acceden al aguinaldo de diciembre.
  • El cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto del semestre.
  • El aumento del 2,3% impacta en la base usada para definir el SAC.
  • Se suma el bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) precisó que el aguinaldo de diciembre alcanzará únicamente a jubilados, pensionados y titulares de la PUAM. El monto se calculará tomando el 50% del ingreso más alto del semestre, que en esta oportunidad corresponde al haber actualizado tras el aumento del 2,3% aplicado por movilidad.

El SAC se calcula sobre el 50% del haber más alto del semestre.
Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre se abona a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata del único grupo habilitado a cobrar el aguinaldo dentro del esquema previsional.

El resto de las prestaciones administrados por Anses —como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF, Desempleo o Becas Progresar— no están incluidos en este pago adicional, ya que no forman parte del régimen previsional contributivo.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El monto se define sobre el 50% del haber mensual más alto del semestre, que en diciembre será el correspondiente al incremento del 2,3% aplicado luego del índice de inflación de octubre publicado por el Indec.

Ese valor actualizado será la base que Anses utilizará para liquidar el SAC, que se acreditará de manera automática en la misma fecha de cobro habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además del aguinaldo, en diciembre sigue vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con haberes mínimos, así como a titulares de PNC y PUAM cuya prestación no supere el umbral definido por el organismo.

Montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre 2025

Con la actualización de diciembre, la jubilación mínima queda en $340.826,90, y con el bono alcanza un total de $410.826,90. La jubilación máxima asciende a $2.293.160,10, mientras que el monto con bono para los titulares habilitados llega a $2.363.160,10.

Las jubilaciones y pensiones de diciembre incluyen aumento del 2,3% y bono de $70.000 para haberes mínimos.

En el caso de la PUAM, el haber será de $272.624,77, que con el refuerzo extraordinario suma $342.624,77. Para las PNC, la prestación queda en $311.653,76, o $381.653,76 con el refuerzo incluido.

