ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el monto extraordinario de $70.000 se mantendrá en el último mes del año. Se suma al aguinaldo y al aumento de 2,34% para todas las prestaciones.

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que se cobrará en diciembre junto con el aguinaldo y el aumento de 2,34% establecido para todas las prestaciones, y llevará el haber mínimo a unos $581.000.

Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.
La medida se ratificó a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Este bono extraordinario alcanza a jubilados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

ANSES aclaró que para cobrar el bono "los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto", es decir que no se considerará en el cálculo del aguinaldo.

En el caso de las personas que perciban un importe superior al haber mínimo, cobrarán el monto necesario hasta llegar al tope de $410.879,59 que surge de la suma de la jubilación mínima más el bono de $70.000. A eso se sumará luego el sueldo anual complementario.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la base del 50% del mejor salario mensual percibido en el semestre. En diciembre, se tomará como referencia el monto actualizado, ya que es el más elevado del período gracias al aumento del 2,3%. El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario y no requiere de ningún trámite adicional.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de diciembre

Aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $410.879,59 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000, a lo que se suma el pago del aguinaldo. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $581.319,38.
  • Jubilación Máxima: $3.440.695,38.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,50.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $427.923,56.
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales, en la misma cuenta y el mismo día:

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre.
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre.
