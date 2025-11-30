30 de noviembre de 2025 Inicio
Cuál es el único grupo que cobrará aguinaldo de ANSES: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió quiénes accederán al Sueldo Anual Complementario de diciembre 2025 y cómo se calculará el beneficio.

Por
El SAC se calcula sobre el 50% del haber más alto del semestre.

  • Solo un grupo del sistema previsional percibirá el aguinaldo de diciembre.
  • El cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto del semestre.
  • En diciembre rige un aumento del 2,3% aplicado por movilidad.
  • Continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que únicamente un segmento del sistema previsional cobrará el aguinaldo correspondiente a diciembre 2025. Se trata del Sueldo Anual Complementario (SAC), que este año se liquida sobre haberes actualizados por el aumento del 2,3%, definido a partir de la inflación informada por el Indec para octubre. Esta actualización impacta en jubilaciones, pensiones y prestaciones vinculadas a la movilidad.

El aguinaldo se paga solo a jubilados, pensionados, PNC y titulares de la PUAM.
Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Anses - Jubilación
Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El SAC de diciembre alcanzará exclusivamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Son las únicas prestaciones contempladas dentro del sistema previsional con derecho a medio aguinaldo.

El resto de los programas administrados por Anses —como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF, Desempleo o Becas Progresar— no están incluidos en este pago adicional, ya que no forman parte del régimen previsional contributivo.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El monto del aguinaldo se determina a partir del 50% del ingreso mensual más alto del semestre. En esta liquidación, Anses tomará como referencia el haber de diciembre, que resulta el valor más elevado debido al incremento del 2,3% dispuesto por movilidad. El SAC se acreditará de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Su pago se sumará al calendario habitual de diciembre.

Montos de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre 2025

Tras la última actualización y el mantenimiento del bono extraordinario, los valores previsionales para diciembre quedarán establecidos así:

  • Jubilación mínima: $340.826,90.
  • Jubilación mínima con bono: $410.826,90.
  • Jubilación máxima: $2.293.160,10
  • PUAM: $272.624,77.
  • PUAM con bono: $342.624,77.
  • PNC: $311.653,76.
  • PNC con bono: $381.653,76.
El bono de $70.000 será otorgado únicamente a quienes perciben haberes mínimos, titulares de PUAM y beneficiarios de PNC. En los casos donde el ingreso supere ese piso, el monto se ajustará de manera proporcional hasta dejar de aplicarse.

