ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuál es el grupo que cobra este monto este mes.







Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en diciembre $106.904 por la APU por matrimonio.

Se trata de un extra que se entrega una sola vez por cada evento familiar, como el casamiento y la adopción y nacimiento de un hijo.

Para acceder a este beneficio es posible comenzar el trámite de forma online.

Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,3%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega este mes $106.904 a las parejas que hayan contraído matrimonio. Este monto se entrega por una de las Asignaciones de Pago Único (APU), una serie de ayudas económicas que se entregan en situaciones puntuales de la vida familiar.

APU ANSES Matrimonio Freepik Quiénes pueden acceder a la APU por Matrimonio de ANSES Pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Anses los trabajadores en relación de dependencia, los titulares de la prestación por desempleo, los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, y aquellos que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o son trabajadores de temporada.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en diciembre 2025 Con la suba del 2,3% prevista este mes, la APU por Matrimonio asciende a los $106.904.

Cómo acceder a la APU por Matrimonio de ANSES Para comenzar con el trámite, es necesario contar con los siguientes documentos:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio. Luego, se debe comenzar el trámite gratuito, que se realiza de la siguiente manera:

Revisar que los datos del grupo familiar, matrimonio, domicilio y contacto estén actualizados en Mi Anses. Si no lo están, se pueden editar en una oficina del organismo.

Reunir la documentación de ambos cónyuges.

Para empezar el trámite, se puede hacer por Internet, ingresando al canal de Atención virtual con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible hacer este trámite de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo (se debe llevar la documentación correspondiente).