1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuál es el grupo que cobra este monto este mes.

Por
Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.

Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en diciembre $106.904 por la APU por matrimonio.
  • Se trata de un extra que se entrega una sola vez por cada evento familiar, como el casamiento y la adopción y nacimiento de un hijo.
  • Para acceder a este beneficio es posible comenzar el trámite de forma online.
  • Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega este mes $106.904 a las parejas que hayan contraído matrimonio. Este monto se entrega por una de las Asignaciones de Pago Único (APU), una serie de ayudas económicas que se entregan en situaciones puntuales de la vida familiar.

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.
Te puede interesar:

ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

APU ANSES Matrimonio

Quiénes pueden acceder a la APU por Matrimonio de ANSES

Pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Anses los trabajadores en relación de dependencia, los titulares de la prestación por desempleo, los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, y aquellos que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o son trabajadores de temporada.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en diciembre 2025

Con la suba del 2,3% prevista este mes, la APU por Matrimonio asciende a los $106.904.

Cómo acceder a la APU por Matrimonio de ANSES

Para comenzar con el trámite, es necesario contar con los siguientes documentos:

  • DNI de ambos cónyuges.
  • Partida o acta de matrimonio.

Luego, se debe comenzar el trámite gratuito, que se realiza de la siguiente manera:

  • Revisar que los datos del grupo familiar, matrimonio, domicilio y contacto estén actualizados en Mi Anses. Si no lo están, se pueden editar en una oficina del organismo.
  • Reunir la documentación de ambos cónyuges.
  • Para empezar el trámite, se puede hacer por Internet, ingresando al canal de Atención virtual con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible hacer este trámite de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo (se debe llevar la documentación correspondiente).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.

APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para diciembre.

Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de diciembre

El aguinaldo se paga solo a jubilados, pensionados, PNC y titulares de la PUAM.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El SAC se calcula sobre el 50% del haber más alto del semestre.

Cuál es el único grupo que cobrará aguinaldo de ANSES: todo lo que tenés que saber

ANSES tiene distintas prestaciones para sus beneficiarios.

AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

Rating Cero

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
play

Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

La respuesta al VIH debe contar con el presupuesto adecuado y la gestión del Estado. 

"Milei nos sube la carga viral", las organizaciones reclaman acciones inmediatas al Gobierno

Hace 10 minutos
El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Hace 16 minutos
Informe y reclamos de parte de organizaciones contra el Gobierno por la reducción del Presupuesto 2026.

La Fundación Huésped denuncia recortes en las partidas para dar respuesta al VIH

Hace 16 minutos
La explosión de un auto en el garage propagó las llamas con mayor intensidad en la vivienda de Lanús Oeste.

Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y un hombre fue internado con el 90% del cuerpo quemado

Hace 23 minutos
Julián Álvarez impacta con sus looks fuera de la cancha.

De la cancha a la comodidad: Julián Álvarez mostró un look casual y relajado en sus redes

Hace 26 minutos