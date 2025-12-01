1 de diciembre de 2025 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras para el nuevo mes.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para diciembre.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para diciembre.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones Familiares.
  • Además, para diciembre, el aumento en los haberes será del 2,3%.
  • La actualización, fijada mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial, responde al esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
  • Si algún integrante del grupo familiar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar el total de ingresos del hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos del nuevo mes. En ese sentido, confirmó de cuánto será el incremento que regirá desde diciembre, y difundió las nuevas cifras de las distintas Asignaciones Familiares.

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.
ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

AUH de ANSES
Desde el mes próximo, habrá novedades en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el mes próximo, habrá novedades en los haberes de las asignaciones familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De cuánto es el aumento que ANSES dará en diciembre 2025

Para diciembre, el ajuste de los haberes será del 2,34%, dato correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registradO por el Instituto Nacional de Estradística y Censos (Indec).

Los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en diciembre 2025

Anses recordó que si algún integrante del grupo familiar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar el total de ingresos del hogar.

En ese sentido, los nuevos montos son:

  • Asignación por Hijo / Prenatal: entre $12.892 y $132.075, según zona y rango de ingresos.
  • Nacimiento: $71.396.
  • Adopción: $426.877.
  • Matrimonio: $106.904.
  • Ayuda Escolar Anual: entre $42.039 y $83.797.
  • Hijo con Discapacidad: entre $89.043 y $398.364.
