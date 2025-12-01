Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las Asignaciones Familiares.
- Además, para diciembre, el aumento en los haberes será del 2,3%.
- La actualización, fijada mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial, responde al esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Si algún integrante del grupo familiar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar el total de ingresos del hogar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos del nuevo mes. En ese sentido, confirmó de cuánto será el incremento que regirá desde diciembre, y difundió las nuevas cifras de las distintas Asignaciones Familiares.