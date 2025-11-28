ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre un total de $3.440.695 a los beneficiarios de las jubilaciones más altas.
- Para el último mes del año, los haberes tendrán una suba del 2,3% en base a la inflación de octubre.
- Además, este grupo recibirá el medio aguinaldo de $1.146.899.
- El calendario de pagos se establecerá en base al último número del DNI de cada titular.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en diciembre, los jubilados titulares del haber más alto cobrarán un total de $3.440.695. Este monto corresponde a la suma de la prestación mensual, que tendrá un aumento del 2,3%, y el medio aguinaldo.