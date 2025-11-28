ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre un total de $3.440.695 a los beneficiarios de las jubilaciones más altas.

Para el último mes del año, los haberes tendrán una suba del 2,3% en base a la inflación de octubre.

Además, este grupo recibirá el medio aguinaldo de $1.146.899.

El calendario de pagos se establecerá en base al último número del DNI de cada titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en diciembre, los jubilados titulares del haber más alto cobrarán un total de $3.440.695. Este monto corresponde a la suma de la prestación mensual, que tendrá un aumento del 2,3%, y el medio aguinaldo.

Jubilados ANSES 1 Freepik De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en diciembre 2025 Con el aumento del 2,3% previsto para diciembre, en base a la nueva fórmula de movilidad, el monto de la jubilación máxima en diciembre será de $2.293.796. De todas maneras, a esta cifra hay que sumarle la segunda cuota del año del aguinaldo, por lo que el total final que cobrará este grupo será de $3.440.695.

Aguinaldo de ANSES El pago de la segunda cuota del aguinaldo se acredita con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal.

En el caso de los jubilados que cobran el haber máximo, su aguinaldo será de $1.146.899.