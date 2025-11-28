28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este monto el próximo mes.

Por
Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.

Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre un total de $3.440.695 a los beneficiarios de las jubilaciones más altas.
  • Para el último mes del año, los haberes tendrán una suba del 2,3% en base a la inflación de octubre.
  • Además, este grupo recibirá el medio aguinaldo de $1.146.899.
  • El calendario de pagos se establecerá en base al último número del DNI de cada titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en diciembre, los jubilados titulares del haber más alto cobrarán un total de $3.440.695. Este monto corresponde a la suma de la prestación mensual, que tendrá un aumento del 2,3%, y el medio aguinaldo.

Anses entrega $479.055 en diciembre a un grupo especifico.
Te puede interesar:

ANSES entrega $479.055 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Jubilados ANSES 1

De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en diciembre 2025

Con el aumento del 2,3% previsto para diciembre, en base a la nueva fórmula de movilidad, el monto de la jubilación máxima en diciembre será de $2.293.796. De todas maneras, a esta cifra hay que sumarle la segunda cuota del año del aguinaldo, por lo que el total final que cobrará este grupo será de $3.440.695.

Aguinaldo de ANSES

El pago de la segunda cuota del aguinaldo se acredita con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal.

En el caso de los jubilados que cobran el haber máximo, su aguinaldo será de $1.146.899.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió información importante para los jubilados y pensionados.

El dato clave que ANSES dio a conocer a jubilados y pensionados para diciembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Se confirmó de cuánto será el monto del aguinaldo para los jubilados de la mínima

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

Anses explicó quiénes cobran el bono navideño en diciembre.

El bono navideño de ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto paga en diciembre 2025

Anses explicó que en diciembre un grupo cobrará $427.923.

ANSES paga $427.923 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

últimas noticias

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Hace 11 minutos
Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Hace 16 minutos
Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Hace 18 minutos
Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Hace 34 minutos
Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Hace 39 minutos