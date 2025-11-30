Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 1° de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.