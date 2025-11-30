AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos montos, adicionales y fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo correspondientes al próximo mes. Por + Seguir en







La AUH tendrá un aumento del 2,34% en diciembre según el IPC de octubre.

según el IPC de octubre. Las familias recibirán montos diferenciados según la zona de residencia.

según la zona de residencia. Se mantienen los complementos automáticos como Tarjeta Alimentar y Complemento Leche .

. El calendario comienza el 9 de diciembre, fecha clave para millones de titulares. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el 9 de diciembre marcará el inicio del calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mes en el que regirá un aumento del 2,34% basado en la inflación de octubre. La actualización impactará en los montos generales, los adicionales por zona desfavorable y los complementos alimentarios que se acreditan de manera automática.

AUH 1 ANSES.png Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años, siempre que no reciban otra asignación familiar y cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por Anses. Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos esenciales como educación, salud y alimentación en hogares de bajos ingresos.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Con la suba del 2,34%, los montos generales quedan fijados en:

Menor de edad: $122.492 (pago directo $97.993,60, retención $24.498,40).

(pago directo $97.993,60, retención $24.498,40). Hijo con discapacidad: $398.853 (pago directo $319.082,40, retención $79.770,60). En zonas desfavorables —como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones— se aplican valores diferenciales:

Menor de edad: $159.263,20 .

. Hijo con discapacidad: $506.653. Los titulares también reciben complementos automáticos: