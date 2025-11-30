AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

ANSES tiene distintas prestaciones para sus beneficiarios.
La AUH tendrá un aumento del 2,34% en diciembre según el IPC de octubre.
Las familias recibirán montos diferenciados según la zona de residencia.
Se mantienen los complementos automáticos como Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.
El calendario comienza el 9 de diciembre, fecha clave para millones de titulares.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el 9 de diciembre marcará el inicio del calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mes en el que regirá un aumento del 2,34% basado en la inflación de octubre. La actualización impactará en los montos generales, los adicionales por zona desfavorable y los complementos alimentarios que se acreditan de manera automática.
La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años, siempre que no reciban otra asignación familiar y cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por Anses. Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos esenciales como educación, salud y alimentación en hogares de bajos ingresos.
Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025
Con la suba del 2,34%, los montos generales quedan fijados en:
Menor de edad: $122.492 (pago directo $97.993,60, retención $24.498,40).
Hijo con discapacidad: $398.853 (pago directo $319.082,40, retención $79.770,60).
En zonas desfavorables —como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones— se aplican valores diferenciales:
Menor de edad: $159.263,20.
Hijo con discapacidad: $506.653.
Los titulares también reciben complementos automáticos:
Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos), $108.062 (tres o más).
Complemento Leche: $46.198.
AUH de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Los pagos se ordenan según la terminación del DNI del titular. El cronograma inicia el 9 de diciembre: