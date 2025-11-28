El dato clave que ANSES dio a conocer a jubilados y pensionados para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer las fechas de cobro de los jubilados y pensionados para diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos para diciembre 2025. En él, se incluyen las fechas de cobro de los jubilados y pensionados, que recibirán un aumento del 2,3%, el pago del medio aguinaldo y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en el caso de los titulares del haber mínimo.