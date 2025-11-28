28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El dato clave que ANSES dio a conocer a jubilados y pensionados para diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió información importante para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses difundió información importante para los jubilados y pensionados.

Anses difundió información importante para los jubilados y pensionados.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer las fechas de cobro de los jubilados y pensionados para diciembre.
  • En el último mes del año, los haberes tendrán un aumento del 2,3%.
  • Además, estos beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo, que se calcula en base al mejor haber percibido entre julio y diciembre.
  • En el caso de quienes cobren el monto mínimo, volverán a recibir el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos para diciembre 2025. En él, se incluyen las fechas de cobro de los jubilados y pensionados, que recibirán un aumento del 2,3%, el pago del medio aguinaldo y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en el caso de los titulares del haber mínimo.

Anses entrega $479.055 en diciembre a un grupo especifico.
Te puede interesar:

ANSES entrega $479.055 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

PNC de ANSES
Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

La fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.
PNC de ANSES
Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo.

Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.

ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Se confirmó de cuánto será el monto del aguinaldo para los jubilados de la mínima

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

Anses explicó quiénes cobran el bono navideño en diciembre.

El bono navideño de ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto paga en diciembre 2025

Anses explicó que en diciembre un grupo cobrará $427.923.

ANSES paga $427.923 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

últimas noticias

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

Hace 3 minutos
Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Hace 17 minutos
Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Hace 22 minutos
Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Hace 24 minutos
Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Hace 40 minutos