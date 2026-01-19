APU de ANSES: estos son los montos con aumento para febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las cifras actualizadas de estas ayudas económicas. Por + Seguir en







Anses dio a conocer los montos con aumento de las APU para febrero 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los nuevos montos de las APU para febrero.

En ese sentido, el monto de la APU por nacimiento será de $75.207; por adopción de $449.688 y por matrimonio $112.612.

Para poder acceder a estas ayudas es necesario cumplir con una serie de requisitos determinadas por el organismo.

El aumento establecido para el próximo mes será del 2,84%, en base al IPC de diciembre del 2025 registrado por el Indec. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el aumento de febrero será del 2,84%. En ese sentido, dio a conocer cuáles son las nuevas cifras de las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficio económico que el organismo otorga por única vez ante eventos familiares específicos como lo son el nacimiento de un hijo, la adopción o el matrimonio.

APU ANSES 1 Freepik Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES Pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único los siguientes grupos:

trabajadores registrados

empleados rurales o de temporada

personas que cobran la prestación por desempleo

beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra, entre otros. Montos de las APU de ANSES en febrero 2026 Las cifras, que se actualizarán en un 2,84%, quedarán de la siguiente manera:

Asignación de Pago Único por nacimiento: $75.207

Asignación de Pago Único por adopción: $449.688

Asignación de Pago Único por matrimonio: $112.612 APU de ANSES: cómo acceder Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud.

La gestión puede realizarse de forma online, desde la plataforma Mi Anses, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo. Para esto, se deben verificar los datos personales: revisar que la información del grupo familiar esté actualizada. Luego, reunir la documentación necesaria: incluir la sentencia, partida de nacimiento o certificado de matrimonio, según corresponda, junto con los DNI de los titulares. Ingresar a Atención Virtual: seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos indicados.