Desesperado pedido de ayuda para un mendocino que lucha por su vida en Punta Cana por un mal diagnóstico Leonardo Sáez fue a tratarse por una supuesta faringitis, pero los síntomas se agravaron y, cuando fue a la guardia, le detectaron un hongo que le afectó todo su aparato respiratorio. Su familia está pidiendo ayuda para poder costear los gastos económicos, que ascienden a 3 millones de pesos por día.







Leonardo Sáez tiene 30 años y viajó a República Dominicana para bailar.

Un argentino viajó hace tres años a República Dominicana para probar suerte en lo que lo apasiona que es bailar, pero en el último tiempo empezó a sentirse mal y los médicos le diagnosticaron una mala faringitis: hoy está internado luchando por su vida. La familia está pidiendo ayuda para poder costear los gastos.

Se trata del mendocino Leonardo Sáez quien, en 2022, viajó al Caribe, pero su vida dio un dramático vuelco, luego de bailar en bares y hoteles: fue a tratarse por algunas molestias que sentía en su garganta y, en principio le diagnosticaron una supuesta faringitis, sin embargo, los síntomas se agravaron y, cuando fue a la guardia, le detectaron un hongo que le afectó todo su aparato respiratorio.

“Desde diciembre que empezó con esta faringitis, mal diagnosticada, mal medicada. Fueron semanas que él no podía ni tragar ni su propia saliva, o sea, tenía que escupir a veces, no podía beber agua, no podía alimentarse bien. Y este lunes él ya se sintió tan mal que fue a la guardia solo y cuando estaba la guardia tuvo un shock respiratorio y tuvieron que intubarlo de urgencia”, describió la situación que padece el mendocino, su hermana Sofía, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Finalmente se detectó que Sáez tiene el hongo Aspergillus que invadió no solo sus pulmones, sino que comprometió todo el aparato respiratorio. Actualmente, el mendocino oriundo de San Rafael permanece sedado y conectado a respiración asistida, mientras los médicos intentan contener la diseminación de la infección hacia órganos vitales como el corazón o el cerebro.

“Es un hongo que se puede contagiar cualquier persona, pero Leo, al ser mal diagnosticado y mal medicado y al haber adelgazado tanto, su sistema inmune decayó y cuando él ya tenía este hongo desde el principio, es lo que creen los médicos, y por eso el hongo ha avanzado tanto y ha afectado lo que es la garganta, el esófago, los pulmones”, explicó sobre su hermana quien, afortunadamente “está estable, en un coma farmacológico”, aunque señaló que los médicos “están barajando ver si le hacían una traquectomía”.