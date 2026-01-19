Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas El Xeneize cerró la pretemporada con una victoria por 2-1 en San Nicolás, pero el DT alertó por la molestia del delantero uruguayo, que será evaluado con estudios médicos. Por + Seguir en







Boca venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso antes del inicio del Torneo Apertura y dejó una imagen positiva en lo colectivo, aunque el resultado quedó en segundo plano por la lesión de Miguel Merentiel. El delantero debió ser reemplazado y su situación genera inquietud en el cuerpo técnico, que espera el diagnóstico definitivo en las próximas horas.

Tras el partido, Claudio Úbeda explicó que el atacante sintió una molestia producto de un golpe. “Tenía una pequeña molestia. En teoría fue ahí la molestia. Esperamos la evolución de la zona. Se hará estudios este lunes”, señaló en conferencia de prensa.

El entrenador admitió la preocupación por la escasez de variantes en el puesto y remarcó: “Esperemos que no sea nada grave porque es una posición en la que estábamos recuperando otros centrodelanteros y necesitamos de todos”.

Otro jugador que debió ser reemplazado por una molestia fue Exequiel Zeballos, aunque Úbeda aclaró que solo sufrió un golpe en el hombro y llevó tranquilidad: “No creo que sea algo grave. Se lo veía bastante mejor dentro del vestuario”.

Más allá de los contratiempos, Boca logró imponerse con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, luego de haber comenzado en desventaja por un gol fortuito del conjunto paraguayo. El amistoso le permitió al cuerpo técnico repartir minutos y sacar conclusiones de cara al debut oficial.

La situación de Hinestroza y el regreso de Blondel Consultado sobre la situación de Marino Hinestroza, Úbeda fue cauto y reconoció que la negociación sigue abierta. “Boca hizo su trabajo y está esperando la respuesta. Ojalá se pueda resolver”, afirmó, y agregó que aguardan una definición en las próximas horas para que el jugador pueda sumarse cuanto antes al plantel. También se refirió a Lucas Blondel, que volvió a jugar tras ocho meses sin actividad. “Es parte del plantel como lo ha sido siempre. Hoy sumó minutos, entró de lateral y después pasó a jugar de volante. Tiene esa doble función”, explicó. Úbeda valoró su regreso y destacó la importancia de que recupere ritmo de competencia. Para cerrar, dejó una definición que sintetiza la exigencia del club: “Boca siempre tiene que ganar, sea amistoso o partido oficial”.