El mensaje de Donald Trump a Noruega: "Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz" El presidente de Estados Unidos le envió una carta a su par europeo, Jonas Gahr Støre, en la que reclama nuevamente el dominio de Groenlandia. "Aunque siempre será predominante, ahora puedo dedicarme a lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos de América", expresó. Por + Seguir en







El mensaje de Donald Trump a Noruega: "Como no me dieron el Premio Nobel, ya no siento la obligación de pensar en la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión internacional al vincular su intención de anexar Groenlandia con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Lo hizo en una carta enviada al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que admitió que, tras quedar fuera del reconocimiento, ya no se siente obligado a centrar su política exterior exclusivamente en la paz.

El Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado por un comité independiente, ajeno al Estado noruego. Días después, Machado entregó la medalla del premio a Trump, un gesto que generó el rechazo de la Fundación Nobel y provocó una fuerte indignación en Noruega.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz después de haber detenido ocho guerras, ya no me siento obligado a centrarme en la paz”, escribió Trump. Aunque aclaró que la paz seguirá siendo un objetivo relevante, señaló que ahora podrá priorizar “lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos”. En ese marco, sostuvo que el mundo no será “seguro” sin el “control absoluto” de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca.

El conflicto internacional se profundizó el fin de semana, cuando el mandatario anunció aranceles adicionales del 25% a los países que participan en maniobras militares en Groenlandia, todos miembros de la OTAN. La medida llegó después de que ocho países europeos enviaran contingentes militares a la isla, ante la posibilidad de que Estados Unidos avance incluso con el uso de la fuerza.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido respondieron con un comunicado conjunto en el que advirtieron que las amenazas de Washington “socavan las relaciones transatlánticas”. La Unión Europea cerró filas y convocó reuniones de urgencia para evaluar posibles represalias si Trump concreta sus advertencias.

Entre las opciones en análisis figura la activación del instrumento anticoerción, que permitiría congelar el acceso a contratos públicos europeos o bloquear inversiones, y la reactivación de aranceles a productos estadounidenses por unos 93.000 millones de euros, suspendidos tras el acuerdo comercial de agosto pasado. Los líderes europeos se reunirán en una cumbre de emergencia este jueves.