Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Su hija, Julieta, reveló el padecimiento que alejó al artista de los escenarios. "Hay que vacunarse", sostuvo la actriz para concientizar sobre el tema.

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Julieta Ortega fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha (el Trece) este sábado 17 de enero y generó preocupación entre los fanáticos de su padre, tras revelar el complicado estado de salud que tuvo que atravesar el cantante y que lo obligó a suspender sus conciertos. Según contó la actriz, el problema afectó a Palito en su rostro y reveló: “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”.

Durante la noche, la conductora no pudo aguantarse y fiel a su estilo, increpó a Julieta sobre el cuadro de salud actual de su papá que en 2025 tuvo que suspender la actividad sobre los escenarios. La actriz de El Barro no dudó en contar detalles y llevar tranquilidad a la mesa. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó. Además agregó que el impacto emocional de tener que cancelar conciertos fue significativo para Palito.

“La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, explicó. Si bien las lesiones cutáneas se curaron, el dolor persistió durante un tiempo prolongado, complicando su rutina y su actividad artística.

Finalmente, Julieta Ortega confirmó que su padre ya se encuentra totalmente recuperado y nuevamente sobre los escenarios. Asimismo, semanas atrás, el mánager de Palito Ortega también había llevado tranquilidad al asegurar que “no era nada grave, pero sí muy doloroso y que requería cuidar su condición física”.

Julieta Ortega y Palito Ortega

Por último, Julieta aprovechó su testimonio para concientizar al público sobre la importancia de la prevención. “¡Hay que vacunarse!”, enfatizó, y explicó que la vacuna contra el herpes zóster consta de dos dosis que ayudan a reducir la agresividad del virus y sus consecuencias.

Ya superado el herpes zóster, Palito Ortega está listo para encarar el 2026 con nuevos proyectos musicales, acompañado por el cariño de su público y el apoyo incondicional de su familia.

