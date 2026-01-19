19 de enero de 2026 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: por este cambio podés dejar de cobrar en febrero 2026

La Asignación Nacional de la Seguridad Social dio información importante sobre una modificación en el acceso a este beneficio.

Anses informó el motivo por el que varios beneficiarios podrían dejar de cobrar las Asignaciones Familiares.

Anses informó el motivo por el que varios beneficiarios podrían dejar de cobrar las Asignaciones Familiares.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que un grupo de beneficiarios dejará de cobrar las Asignaciones Familiares en febrero.
  • Esto se debe a que gracias al aumento previsto, el próximo mes el límite de ingresos familiar permitido subirá a $5.292.758.
  • En el caso del tope personal pasará a ser de $2.646.379 para poder cobrar esta ayuda.
  • La AUH pasará a ser de $129.096 sin el descuento del 20%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,84% para las Asignaciones Familiares en febrero. Sin embargo, aquellos beneficiarios que superen el límite de ingresos personales y familiares establecidos por el organismo dejarán de cobrar esta prestación el próximo mes.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para febrero 2026.
Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados con aumento en febrero 2026

ANSES anunciará el próximo aumento de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

ANSES anunciará el próximo aumento de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Cambios en los límites de ingresos de las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

Con el ajuste del 2,85% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 registrado por el Indec, el tope máximo del grupo familiar pasará a ser de $5.292.758, mientras que el ingreso individual no podrá superar los $2.646.379 para acceder a las asignaciones.

Montos de las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

Los nuevos montos para el segundo mes del año 2026 serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096. Se cobra mensualmente (80%): $103.276,80
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354. Se cobra mensualmente (80%): $336.283,20
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52
  • Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12
  • Asignación de Pago Único por nacimiento: $75.207
  • Asignación de Pago Único por adopción: $449.688
  • Asignación de Pago Único por matrimonio: $112.612
