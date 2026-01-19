Asignaciones Familiares de ANSES: por este cambio podés dejar de cobrar en febrero 2026

- La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que un grupo de beneficiarios dejará de cobrar las Asignaciones Familiares en febrero.
- Esto se debe a que gracias al aumento previsto, el próximo mes el límite de ingresos familiar permitido subirá a $5.292.758.
- En el caso del tope personal pasará a ser de $2.646.379 para poder cobrar esta ayuda.
- La AUH pasará a ser de $129.096 sin el descuento del 20%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un aumento del 2,84% para las Asignaciones Familiares en febrero. Sin embargo, aquellos beneficiarios que superen el límite de ingresos personales y familiares establecidos por el organismo dejarán de cobrar esta prestación el próximo mes.