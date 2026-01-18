Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex La actriz le agradeció a los medios "el acompañamiento y el respeto" con el que visibilizaron su caso, pero apuntó que le afecta a ella y a su familia. + Seguir en







Romina Gaetani. Instagram @rominagaetani

Romina Gaetani publicó en Instagram que aún no puede "hablar" con los medios de forma directa sobre su relación con Luis Cavanagh y la denuncia por violencia de género, pero agradeció "el acompañamiento y el respeto". "La exposición intensifica el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias", señaló la actriz este domingo.

"Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario", explicó Gaetani a días de que la Policía allanara la casa de su ex en busca de su arma 9 milímetros y no la encontrara.

Lo único que encontraron en el allanamiento fue una pistola calibre 4.5 de aire comprimido, un cargador con 14 municiones, una caja con balas y más de 20 casquillos, restos de balas ya disparadas. Fuente judiciales aseguraron a Infobae que el arma no fue utilizada ni exhibida a la víctima, sino que su secuestro es una diligencia para velar por el normal desarrollo del proceso.

Romina Gaetani Historia Instagram descargo Historia publicada en Instagram por Romina Gaetani. Instagram @rominagaetani El informe de riesgo de Romina Gaetani: "Alto" En el marco de la investigación por "lesiones leves" y violencia de género, las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, habían definido que la actriz está en "alto riesgo" tras la agresión de su expareja.

"El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo", habían resaltado las profesionales tras analizar a la artista según confirmaron a Infobae fuentes de la investigación por violencia de género.

El informe había sido solicitado por María José Basiglio, a cargo del expediente contra Cavanagh y titular de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. La agresión tuvo lugar el 28 de diciembre en el Tortugas Country Club, donde reside el empresario, y la actriz fue atendida en el sanatorio de Pilar.