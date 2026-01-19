19 de enero de 2026 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados con aumento en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras actualizadas para el segundo mes del año.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para febrero 2026.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para febrero 2026.


  • La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares para febrero.
  • Estas prestaciones tendrán un aumento del 2,84%.
  • La actualización corresponde al sistema de subas actual, que en este caso toma como referencia el IPC de diciembre 2025 registrado por el Indec.
  • Con el incremento previsto, la AUH queda en $129.096.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,84% para los haberes en febrero, en base a lo dispuesto en el Decreto 274/2024, que toma como referencia de suba el IPC registrado por el Indec de dos meses atrás. En ese sentido, se informaron los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que entrega el organismo.

Anses dio a conocer los montos con aumento de las APU para febrero 2026.
APU de ANSES: estos son los montos con aumento para febrero 2026

Asignación Familiar ANSES
Los titulares de las Asignaciones Familiares, otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, reciben un incremento este mes.

Los titulares de las Asignaciones Familiares, otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, reciben un incremento este mes.

Estos son los montos con aumento de las Asignaciones Familiares de ANSES en febrero 2026

Tras el anunció de la inflación de diciembre, se confirma que los montos de las Asignaciones Familiares el próximo mes tendrán un aumento del 2,8% y quedan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096. Se cobra mensualmente (80%): $103.276,80
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH): $420.354. Se cobra mensualmente (80%): $336.283,20
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.547,52
  • Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12
  • Asignación de Pago Único por nacimiento: $75.207
  • Asignación de Pago Único por adopción: $449.688
  • Asignación de Pago Único por matrimonio: $112.612
