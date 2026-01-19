Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados con aumento en febrero 2026

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares para febrero.

Estas prestaciones tendrán un aumento del 2,84%.

La actualización corresponde al sistema de subas actual, que en este caso toma como referencia el IPC de diciembre 2025 registrado por el Indec.

Con el incremento previsto, la AUH queda en $129.096.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,84% para los haberes en febrero, en base a lo dispuesto en el Decreto 274/2024, que toma como referencia de suba el IPC registrado por el Indec de dos meses atrás. En ese sentido, se informaron los nuevos valores de las Asignaciones Familiares que entrega el organismo.