Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 19 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 19 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 6.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6 podrán cobrar este lunes.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este lunes con DNI culminado en 5.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
También percibirán sus beneficios este lunes las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 6 y 7.
ANSES: Asignaciones de pago único
ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.