Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 19 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 19 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La asignación por adopción forma parte de los pagos únicos del sistema SUAF.
ANSES: quiénes pueden acceder a $449.888 en febrero 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 6.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6 podrán cobrar este lunes.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo recordó que quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar sus montos este lunes con DNI culminado en 5.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

También percibirán sus beneficios este lunes las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 6 y 7.

ANSES: Asignaciones de pago único

ANSES detalló que las titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

