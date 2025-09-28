28 de septiembre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires, es muy tranquilo y tiene la Fiesta Regional del Choripán

Cada año, en el mes de octubre, este pueblo reúne a visitantes de toda la región para disfrutar de shows musicales, ballets folklóricos y mucha comida a la parrilla. También hay paisajes rurales y una laguna preciosa.

El pueblo que tiene una fiesta destinada al choripán.

Con la llegada de la primavera empieza la época de festivales, que tiene su pico máximo en los meses de verano. Pueblos y ciudades de todo el país salen a las calles para celebrar y es la excusa perfecta para visitarlos, como un pueblo muy tranquilo en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la Fiesta Regional del Choripán.

Turismo en Argentina: tiene lagunas de color verde esmeralda y es un pueblito divino

Se trata de Ranchos, ubicado a unas dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. Este año, la cita es el domingo 5 de octubre en la isla central de la Laguna de Ranchos: además de mucha comida a la parrilla, habrá espectáculos musicales, feria de artesanos y ballets folklóricos de toda la región.

Más allá de la Fiesta del Choripán, el pueblo es ideal para una escapada de fin de semana en cualquier momento del año. Combina la laguna con paisajes rurales, estancias, lugares históricos, buena gastronomía y, sobre todo, mucha tranquilidad. Es el destino perfecto para relajarse y disfrutar.

Dónde queda Ranchos

Ranchos queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, entre Chascomús y San Miguel del Monte. Es la localidad cabecera del partido de General Paz y se ubica unos 120 kilómetros al sur del centro porteño.

Qué puedo hacer en Ranchos

Ranchos conquista con su tranquilidad, sus paisajes rurales y su laguna. Uno de los lugares más interesantes para visitar es la réplica del Fortín de los Ranchos, que evoca la vieja construcción del siglo XVIII que le dio origen al pueblo. El mangrullo, la comandancia y la capilla se reconstruyeron tal como eran en ese momento.

Para los amantes de la naturaleza, la Laguna de Ranchos es un lugar ideal para acampar o pasar el día en familia. Tiene una extensión de 34 hectáreas para caminar, andar en bicicleta, pescar, hacer deportes acuáticos y avistar aves y animales del lugar. Cuenta con baños, confitería y parrillas.

Dentro del pueblo hay varios puntos de interés: la Plaza de Mayo, decorada con esculturas, fuentes y una hermosa arboleda; la parroquia Nuestra Señora del Pilar, cuyo día se celebra el 12 de octubre con una gran fiesta popular; y el Museo Histórico "Marta Inés Martínez", que atesora la historia de Ranchos y del partido.

Cómo llegar a Ranchos

Para llegar a Ranchos en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y girar en la salida hacia Mar del Plata para continuar por la Ruta 2. A la altura del Puente Etcheverry, hay que tomar la Ruta 215 hasta Brandsen y, desde allí, seguir por la Ruta 29 hasta el acceso al pueblo. El viaje dura aproximadamente dos horas.

