Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece herramientas digitales para consultar el estado de trámites de manera rápida y segura.

Anses ofrece canales de atención telefónica

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispone de una plataforma en línea que permite conocer en pocos pasos el estado de cualquier gestión iniciada. Para acceder es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, datos que garantizan un ingreso seguro y personalizado. Con esta herramienta, el organismo busca agilizar los procesos y evitar demoras en la atención.

El acceso en línea requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El acceso en línea requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento para saber el estado de un trámite de ANSES

El primer paso consiste en ingresar al sitio web oficial de Anses. Dentro de la página principal se encuentra la sección “Consulta de trámites”, donde se debe ingresar el CUIL y la clave personal. Una vez completados los datos, el sistema despliega la lista de gestiones en curso junto al estado actualizado de cada una.

Revisar esta información con frecuencia resulta clave para conocer si existe algún requerimiento adicional o si se ha registrado un avance en el expediente. En caso de inconvenientes, Anses pone a disposición otros canales de atención:

  • La línea telefónica gratuita
  • Las oficinas presenciales
  • La sección de preguntas frecuentes en su portal
La consulta muestra el estado actualizado de cada trámite iniciado.

La consulta muestra el estado actualizado de cada trámite iniciado.

Además, el proceso digital se complementa con la posibilidad de adjuntar documentación y guardar el número de trámite, lo que asegura un mejor seguimiento. Mantenerse informado evita retrasos y garantiza que las gestiones avancen sin contratiempos.

