ANSES: se confirmó de cuánto será el monto del aguinaldo para los jubilados de la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para diciembre, que incluye el sueldo anual complementario.

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.
ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

Según indicaron desde el organismo, el aguinaldo corresponde exclusivamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por lo que quedan excluidos los planes sociales y asignaciones.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la base del 50% del mejor salario mensual percibido en el semestre. En diciembre, se tomará como referencia el monto actualizado, ya que es el más elevado del período gracias al aumento del 2,3%.

El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario y no requiere de ningún trámite adicional.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos de diciembre

Aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $410.879,59 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000, a lo que se suma el pago del aguinaldo. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $581.319,38.
  • Jubilación Máxima: $3.440.695,38.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,50.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $427.923,56.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales, en la misma cuenta y el mismo día:

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
