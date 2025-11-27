ANSES paga $427.923 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo que accederá a este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses explicó que en diciembre un grupo cobrará $427.923.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre abona $427.923 a los beneficiarios de la Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.

Este monto incluye el haber con aumento, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo de $70.000.

El bono de $70.000 está dirigido a los jubilados y pensionados de la mínima.

La actualización será del 2,3% en base a la inflación de octubre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre paga aguinaldo, bono y el haber con aumento. Es por eso que los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez e Invalidez cobrarán un total de $427.923 en el último mes del año.

PNC de ANSES Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60. Freepik Monto de la PNC por invalidez o vejez de ANSES en diciembre 2025 En diciembre, los haberes tendrán un aumento del 2,3% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en octubre.

Es por eso que la PNC por Invalidez y Vejez será de $238.615.

Este monto, sumado al medio aguinaldo y el bono de $70.000 da un total final de $427.923,56.

Bono de $70.000 de ANSES Los titulares de PUAM y PNC también reciben el bono de refuerzo, siempre que su haber no supere el monto mínimo fijado para el extra, que en diciembre será de $410.000.

Aguinaldo de ANSES El pago de la segunda cuota del aguinaldo se realiza de manera simultánea con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal. En el caso de las PNC por Invalidez y Vejez, el monto del aguinaldo será de aproximadamente $119.000.