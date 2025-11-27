ANSES paga $427.923 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses explicó que en diciembre un grupo cobrará $427.923.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre abona $427.923 a los beneficiarios de la Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez.
Este monto incluye el haber con aumento, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo de $70.000.
El bono de $70.000 está dirigido a los jubilados y pensionados de la mínima.
La actualización será del 2,3% en base a la inflación de octubre.
