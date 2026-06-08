Una participante de Gran Hermano confirmó que busca novio: qué requisitos puso

El reality sigue generando momentos más allá de las nominaciones y las estrategias. La dinámica entre los participantes mantiene el interés del público semana a semana.

Yanina Zilli protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) al hablar abiertamente de su presente sentimental. Entre risas y bromas con sus compañeros, la participante confirmó que está dispuesta a conocer a alguien y enumeró con humor las condiciones que debería cumplir ese candidato.

La conversación arrancó cuando Yanina Zilli recordó una infidelidad que descubrió sin esperarlo. "Fui al departamento de mi novio, toqué el portero, no atendían, entró uno al edificio y me metí. Y salió, y ¿quién estaba atrás? Una piba ahí cambiándose", relató. Contó que la situación terminó de forma poco convencional: bajó con ella, tomaron un taxi y la dejó de paso por su barrio.

Fue entonces cuando Yipio y Pincoya improvisaron una suerte de casting y le preguntaron qué características debería tener un eventual novio. " Que tenga mi edad, 50 . O uno de 60 bien puesto, que ya no se le para tanto en vez de uno de 40; todo sexópata que quiera bomba todo el día. ¡Dejate de joder! Me la pusieron tanto de joven que ya tengo crédito", respondió Zilli entre carcajadas.

Además de la edad, sumó otras condiciones: " Un hombre que escuche, uno que tenga ida y vuelta, uno que le guste viajar ". En cuanto a lo económico, fue clara en que no es una prioridad: "A mí llevame a una parrillita poron... y estoy bien", sentenció. El momento cerró con varias compañeras coreando al mismo tiempo: "¡Un novio para Zilli!".

Quiénes se pueden ir de Gran Hermano este lunes 8

Con la placa ya definida, cinco participantes están en riesgo de eliminación de cara a la gala del lunes 8 de junio: Juanicar, Gisela "Yipio" Pintos, Brian Sarmiento, Franco Zunino y Matías Hanssen. Este último llegó a la instancia tras recibir una sanción por incumplir las reglas del reality. La decisión final quedará en manos de los fanáticos, ya que el voto esta semana es negativo, por lo que el público elige a quién quiere eliminar, no a quién quiere salvar.

Ese cambio de modalidad suele alterar las estrategias de los fanáticos y tiende a perjudicar a los jugadores que generan mayor rechazo o controversia dentro y fuera de la casa. Según encuestas difundidas en redes sociales por el especialista en este tipo de shows Fefe Bongiorno, Franco Zunino aparece como el principal candidato a abandonar la competencia, seguido por Brian Sarmiento, quien también concentra un porcentaje significativo de votos negativos.

franco zunino Redes sociales

La definición llegará eesta noche, cuando se cierre la votación y Santiago del Moro anuncie quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.