Chubut: encontraron muerta a la jubilada de 80 años que estaba desaparecida Eva García había sido vista por última vez el domingo 16, cuando salió de su casa durante el intenso temporal de viento que azotó Puerto Madryn, y creen que se desorientó. Aún no se confirmaron las causas del fallecimiento.







El cuerpo de Eva García fue hallado en la zona sur de Puerto Madryn. Redes sociales

La Fiscalía de Puerto Madryn informó que se encontró sin vida a Eva García, la jubilada de 80 años que estaba desaparecida desde el domingo 16, cuando salió de su casa en medio del intenso temporal de viento que azotó la provincia de Chubut.

El cuerpo fue hallado este sábado por la tarde tras intensos rastrillajes en la zona sur de la ciudad. Las primeras pericias estuvieron a cargo de la Policía Científica y, según trascendió, no había indicios de criminalidad. La principal hipótesis es que la mujer se perdió y falleció por causas que se desconocen.

La denuncia fue radicada por uno de los hijos de la mujer, quien llegó a la vivienda de la mujer después de trabajar y se dio cuenta de que todo permanecía igual que el día anterior. La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn activó el operativo, que en un primer momento se centró en los alrededores.

"Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer", había indicado Pablo Salinas, amigo de la familia, en diálogo con Canal 12 web.

Embed El peor final: Hallaron sin vida a Eva García, de 80 años, tras intensos rastrillajes. La mujer de había perdido el pasado domingo y las camaras de seguridad la mostraron caminando en la zona de Solana. En la zona trabaja Policía Científica y se encuentra personal de la Fiscalía. pic.twitter.com/WHkVnOKPK9 — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) November 22, 2025 La familia de García había indicado a las autoridades que la jubilada sufría episodios de desorientación y no solía alejarse mucho de su casa, ubicada Avenida Gales al 2500. Pero las cámaras de seguridad la mostraron caminando lejos de allí, entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia.

Con esas pruebas, los rastrillajes de la Policía, Protección Civil, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), agentes municipales y voluntarios se trasladaron a la zona sur de Puerto Madryn, donde este sábado se encontró el cuerpo sin vida de la mujer. Ahora se espera el resultado de la autopsia.