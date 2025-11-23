23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chubut: encontraron muerta a la jubilada de 80 años que estaba desaparecida

Eva García había sido vista por última vez el domingo 16, cuando salió de su casa durante el intenso temporal de viento que azotó Puerto Madryn, y creen que se desorientó. Aún no se confirmaron las causas del fallecimiento.

Por
El cuerpo de Eva García fue hallado en la zona sur de Puerto Madryn.

El cuerpo de Eva García fue hallado en la zona sur de Puerto Madryn.

Redes sociales
Los detenidos por el crimen de Zoe en Tucumán
Te puede interesar:

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

El cuerpo fue hallado este sábado por la tarde tras intensos rastrillajes en la zona sur de la ciudad. Las primeras pericias estuvieron a cargo de la Policía Científica y, según trascendió, no había indicios de criminalidad. La principal hipótesis es que la mujer se perdió y falleció por causas que se desconocen.

La denuncia fue radicada por uno de los hijos de la mujer, quien llegó a la vivienda de la mujer después de trabajar y se dio cuenta de que todo permanecía igual que el día anterior. La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn activó el operativo, que en un primer momento se centró en los alrededores.

"Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer", había indicado Pablo Salinas, amigo de la familia, en diálogo con Canal 12 web.

Embed

La familia de García había indicado a las autoridades que la jubilada sufría episodios de desorientación y no solía alejarse mucho de su casa, ubicada Avenida Gales al 2500. Pero las cámaras de seguridad la mostraron caminando lejos de allí, entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia.

Con esas pruebas, los rastrillajes de la Policía, Protección Civil, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), agentes municipales y voluntarios se trasladaron a la zona sur de Puerto Madryn, donde este sábado se encontró el cuerpo sin vida de la mujer. Ahora se espera el resultado de la autopsia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Las autoridades provinciales dispusieron un fuerte despliegue en Recreo para recuperar el cuerpo del río.

Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Los delincuentes le robaron ahorros en efectivo.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

Leé todo lo que se sabe sobre este caso que estremeció a todos

Confesó 79 ataques y fue descubierto por una carta: la historia del asesino serial conocido como el Vampiro de Düsseldorf

Zoe Robledo falleció en el Hospital de Niños tras ser atacada a balazos en la puerta de su casa en Tucumán.

Murió la nena baleada en Tucumán y los vecinos incendiaron la casa del presunto asesino

Las llamas fueron contenidas por el matafuegos.

Video: así se incendiaba un auto en una estación de servicio en Corrientes

Rating Cero

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

Experiencia cinematográfica ideal para los fanáticos de producciones como Guerra Mundial Z.
play

La terrorífica película de Netflix que te pone lo pelos de punta

Estas películas son perfectas para el fin de semana.
play

Dos películas argentinas de Netflix protagonizadas por mujeres: son imperdibles

El documental aborda la historia de la familia Broberg. 
play

Es un perturbador documental, está en Netflix y se convirtió en uno de los favoritos de true crime

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

últimas noticias

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

Hace 18 minutos
El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Hace 29 minutos
El Cuti Romero acumuló miles de likes en una reciente publicación con su familia. 

El Cuti Romero desplegó toda su clase en la cancha a un look total denim que se hizo viral

Hace 37 minutos
El exnadador mantiene el récord histórico con 28 medallas olímpicas.

La impresionante transformación de Michael Phelps a 5 años de su retiro

Hace 48 minutos
Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Un joven padece de Ataxia de Friedreich y lucha por acceder a un medicamento que podría cambiar su vida

Hace 52 minutos