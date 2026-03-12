Guerra en Medio Oriente: dos buques petroleros fueron atacados en la costa de Irak Al menos 38 tripulantes fueron rescatados y, hasta el momento, se reportó un muerto. El jefe de la Célula de Seguridad iraquí, Saad Maan, calificó el ataque como un "cobarde acto de sabotaje". Por + Seguir en







Las impresionantes imágenes se viralizaron en redes sociales.

Crece la tensión en Medio Oriente, en las últimas horas dos buques petroleros extranjeros fueron atacados en las aguas territoriales de Irak. En redes sociales se viralizaron varias imágenes de las embarcaciones prendidas fuego en medio del Golfo. Esto ocurre en medio del bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, tras el aviso de que no dejarán pasar "ni un litro de petróleo" .

Las imágenes de enormes lenguas de fuego y humo que salían desde los buques en las costas de Irak recorrieron el mundo entero, en un momento crítico en la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, Farhan al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak aseguró que "continúa la búsqueda de desaparecios".

El jefe de la Célula de Seguridad iraquí, Saad Maan, calificó el ataque como un "cobarde acto de sabotaje", también confirmó que una persona murió como consecuencia del ataque y que 38 fueron rescatadas del lugar.

En esa línea añadió que "este ataque constituye una violación de la soberanía iraquí e Irak se reserva el derecho a emprender acciones", por lo que desde el gobierno trabajan "para garantizar que Irak no se convierta en parte de la guerra".

Tras la decisión de la AIE, Irán advirtió que el precio del petróleo no bajará "mediante medidas artificiales" El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, advirtió que el precio del petróleo y de la energía no se podrá bajar "mediante medidas artificiales" después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordara liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado.

"Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó Zolfagari en un video publicado por la agencia Tasnim este miércoles en referencia a la guerra con Estados Unidos e Israel. Al cierre de esta nota, el valor del Brent era de u$s91,95. El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, aseguró que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.