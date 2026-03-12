Se conoció el contenido de la denuncia por abuso sexual contra el Chelo de Grupo Green

El cantante abusó de una influencer en su camioneta en La Matanza y la Justicia le tomó declaración a la víctima, quien relató cómo fue el momento. Le harán pericias a las prendas de ropa y al vehículo.

Chelo de Grupo Green ya había cumplido una condena por haber abusado de una menor.

Una influencer denunció haber sido abusada sexualmente por Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, alias Chelo, cantante del Grupo Green . Según su relato, el artista la pasó a buscar con la excusa de conversar sobre un proyecto musical. Tras el hecho, la joven realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, y recientemente se conocieron los detalles del parte policial.

El hecho ocurrió el 10 de marzo en La Tablada, en La Matanza, y la denunciante de 43 años contó que coordinaron un encuentro con Chelo para conversar sobre proyectos laborales relacionados con las transmisiones.

En la denuncia indicaba que el cantante pasó a buscarla cerca de las 00:30 por su casa y se quedaron detenidos en la estación de servicio Axion que está ubicada en General Paz, sentido a Liniers, donde hablaron por un tiempo.

La mujer contó, según parte policial que publicó TN, que el artista estaba enojado porque el GPS no le había dado la dirección exacta de la casa de la joven y le sacó el celular de la mano para verificar si había dos direcciones, una correcta y una incorrecta, para ver si le mentía.

Cerca de las 3, el acusado estacionó la camioneta en la zona de Caaguazú y Montes de Oca en La Tablada, se subió a la parte de atrás, se bajó los pantalones y la tomó del pelo para obligarla a practicarle sexo oral.

La mujer aseguró que se resistió y lo empujó, pro que el hombre reaccionó bajándole los pantalones a la fuerza. Pero ante la negativa, volvió a vestirse y manejó hasta la casa de la víctima. En el viaje, la mujer le habría dicho: “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no, llevame a mi casa”.

La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo. Además, la mujer solicitó una medida de restricción o perímetro de seguridad contra el cantante.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza especializada en violencia de género, tomó declaración este miércoles a la denunciante. Durante la audiencia, la mujer confirmó el testimonio que previamente había presentado ante la Policía.

Además, entregó al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense la ropa interior que llevaba el día del hecho. Las prendas serán sometidas a peritajes para determinar si contienen rastros genéticos del acusado.