Atención beneficiarios de ANSES: lanzan descuentos de hasta 25% en supermercados en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que jubilados y pensionados podrán acceder durante marzo a promociones especiales, con rebajas y reintegros aplicados al pagar con tarjeta de débito.

Las promociones varían según la cadena y el día de compra.

  • Supermercados ofrecen descuentos de hasta 25% para jubilados y pensionados de ANSES.

  • Algunas promociones incluyen reintegros que pueden llegar a $35.000 por mes.

  • Los beneficios se activan pagando con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.

  • También existen promociones adicionales de bancos que pueden aumentar el ahorro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en marzo de 2026 los jubilados y pensionados podrán acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados, dependiendo de la cadena y el día de compra. Las promociones se aplican generalmente pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del beneficio, y en algunos casos se suman reintegros que alcanzan hasta $35.000 mensuales.

Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.
Bancos y billeteras digitales pueden sumar promociones adicionales.

Atención ANSES: supermercados con descuentos para beneficiarios

Durante marzo, varias cadenas confirmaron promociones especiales para jubilados y pensionados. En el caso de Jumbo, Disco y Vea, pertenecientes al grupo Cencosud, los clientes previsionales acceden a 10% de descuento habitual y, en rubros como limpieza o perfumería, el beneficio puede llegar al 20%.

Además, estas cadenas aplican el llamado "Martes Jubilados", con 25% de descuento y un tope mensual de $25.000, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

En supermercados Día, el beneficio se aplica principalmente los lunes, con 10% de descuento y un reintegro máximo de $2.000 por compra. Este sistema hace que el ahorro sea mayor en tickets pequeños.

Por su parte, Chango Más mantiene un 10% de descuento durante toda la semana, con un tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

Finalmente, Carrefour ofrece 10% de ahorro de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios previsionales. El reintegro tiene un límite de $35.000 por mes, dependiendo de la modalidad de compra y las promociones vigentes.

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

A los beneficios de los supermercados se pueden sumar promociones bancarias. Algunos bancos ofrecen reintegros adicionales cuando el pago se realiza con determinados medios electrónicos. Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Banco Nación: 5% extra pagando con MODO.

  • Banco Galicia: promociones de hasta 25% de descuento.

  • Banco Supervielle: 20% de ahorro los martes en cadenas seleccionadas.

  • Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegros cercanos al 5% en supermercados adheridos.

Los descuentos se activan pagando con la tarjeta de débito del beneficio.

Antes de realizar la compra conviene revisar topes, días de vigencia y condiciones de cada promoción, ya que algunos descuentos no se pueden acumular entre sí.

