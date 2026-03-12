Atención beneficiarios de ANSES: lanzan descuentos de hasta 25% en supermercados en marzo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que jubilados y pensionados podrán acceder durante marzo a promociones especiales, con rebajas y reintegros aplicados al pagar con tarjeta de débito.
Las promociones varían según la cadena y el día de compra.
Supermercados ofrecen descuentos de hasta 25% para jubilados y pensionados de ANSES.
Algunas promociones incluyen reintegros que pueden llegar a $35.000 por mes.
Los beneficios se activan pagando con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación.
También existen promociones adicionales de bancos que pueden aumentar el ahorro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en marzo de 2026 los jubilados y pensionados podrán acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados, dependiendo de la cadena y el día de compra. Las promociones se aplican generalmente pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del beneficio, y en algunos casos se suman reintegros que alcanzan hasta $35.000 mensuales.
Atención ANSES: supermercados con descuentos para beneficiarios
Durante marzo, varias cadenas confirmaron promociones especiales para jubilados y pensionados. En el caso de Jumbo, Disco y Vea, pertenecientes al grupo Cencosud, los clientes previsionales acceden a 10% de descuento habitual y, en rubros como limpieza o perfumería, el beneficio puede llegar al 20%.
Además, estas cadenas aplican el llamado "Martes Jubilados", con 25% de descuento y un tope mensual de $25.000, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.
En supermercados Día, el beneficio se aplica principalmente los lunes, con 10% de descuento y un reintegro máximo de $2.000 por compra. Este sistema hace que el ahorro sea mayor en tickets pequeños.
Por su parte, Chango Más mantiene un 10% de descuento durante toda la semana, con un tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.
Finalmente, Carrefour ofrece 10% de ahorro de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios previsionales. El reintegro tiene un límite de $35.000 por mes, dependiendo de la modalidad de compra y las promociones vigentes.
Bancos: descuentos adicionales para jubilados
A los beneficios de los supermercados se pueden sumar promociones bancarias. Algunos bancos ofrecen reintegros adicionales cuando el pago se realiza con determinados medios electrónicos. Entre las opciones disponibles se encuentran:
Banco Nación: 5% extra pagando con MODO.
Banco Galicia: promociones de hasta 25% de descuento.
Banco Supervielle:20% de ahorro los martes en cadenas seleccionadas.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegros cercanos al 5% en supermercados adheridos.
Antes de realizar la compra conviene revisar topes, días de vigencia y condiciones de cada promoción, ya que algunos descuentos no se pueden acumular entre sí.