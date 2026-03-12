La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que jubilados y pensionados podrán acceder durante marzo a promociones especiales, con rebajas y reintegros aplicados al pagar con tarjeta de débito.

Las promociones varían según la cadena y el día de compra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en marzo de 2026 los jubilados y pensionados podrán acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados , dependiendo de la cadena y el día de compra. Las promociones se aplican generalmente pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del beneficio , y en algunos casos se suman reintegros que alcanzan hasta $35.000 mensuales .

También existen promociones adicionales de bancos que pueden aumentar el ahorro.

Los beneficios se activan pagando con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación .

Algunas promociones incluyen reintegros que pueden llegar a $35.000 por mes .

ANSES: claves para obtener un reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo 2026

Durante marzo, varias cadenas confirmaron promociones especiales para jubilados y pensionados. En el caso de Jumbo, Disco y Vea , pertenecientes al grupo Cencosud, los clientes previsionales acceden a 10% de descuento habitual y, en rubros como limpieza o perfumería, el beneficio puede llegar al 20% .

Además, estas cadenas aplican el llamado "Martes Jubilados" , con 25% de descuento y un tope mensual de $25.000 , siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

En supermercados Día , el beneficio se aplica principalmente los lunes , con 10% de descuento y un reintegro máximo de $2.000 por compra . Este sistema hace que el ahorro sea mayor en tickets pequeños.

Por su parte, Chango Más mantiene un 10% de descuento durante toda la semana , con un tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales .

Finalmente, Carrefour ofrece 10% de ahorro de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios previsionales. El reintegro tiene un límite de $35.000 por mes, dependiendo de la modalidad de compra y las promociones vigentes.

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

A los beneficios de los supermercados se pueden sumar promociones bancarias. Algunos bancos ofrecen reintegros adicionales cuando el pago se realiza con determinados medios electrónicos. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Banco Nación: 5% extra pagando con MODO.

Banco Galicia: promociones de hasta 25% de descuento .

Banco Supervielle: 20% de ahorro los martes en cadenas seleccionadas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegros cercanos al 5% en supermercados adheridos.

Antes de realizar la compra conviene revisar topes, días de vigencia y condiciones de cada promoción, ya que algunos descuentos no se pueden acumular entre sí.