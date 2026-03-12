12 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de marzo

El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en un contexto mundial complejo de nuevos ataques en Medio Oriente que amenazan con subir los precios de los commodities.

El dólar oficial se mueve a la baja en plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente.

En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes.

La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial cayó $20 en los primeros tres días de la semana.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.398 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.454,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,28

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.413,50.

