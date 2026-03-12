Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de marzo
El oficial opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en un contexto mundial complejo de nuevos ataques en Medio Oriente que amenazan con subir los precios de los commodities.
En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.
El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes.
La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.398 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.454,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,28