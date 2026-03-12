Joe Keery de Stranger Things estuvo en La Bombonera: "¡Vamos Boca!" El actor de la exitosa serie, que llegó a su fin en diciembre, se encuentra en Argentina y presenció el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo en el mítico estadio de la Capital Federal. + Seguir en







Joe Keery, músico y actor de Stranger Things: "¡Vamos Boca!" X: @ElCanaldeBoca - Captura de video

Joe Keery, quien saltó a la fama por su papel de Steve en Stranger Things, visitó la Bombonera para ver el empate entre Boca Juniors y San Lorenzo y se viralizó en redes sociales. Mientras se prepara para mostrar su faceta musical en nuestro país, el artista norteamericano aprovechó para conocer parte del folclore futbolístico argentino y presenció el encuentro en la cancha ubicada en el barrio de La Boca.

El Canal de Boca, en su cuenta de X, publicó un video donde el intérprete sostiene una bolsa del Xeneize mientras exclama: "¡Vamos Boca!". El joven actor, que vivió el partido desde uno de los sectores exclusivos del "templo" deportivo, se mostró sonriente y entusiasmado, con un look sobrio: se lo vio con una campera de cuero, gorro de lana y lentes de sol.

Embed Joe Keery, actor en “Stranger Things” y músico bajo el nombre Djo, está presente en la Bombonera esta noche pic.twitter.com/kg1jCGesVK — Fefe (@fedeebongiorno) March 12, 2026 La llegada del artista al país se debe a su participación en el festival Lollapalooza Argentina. Bajo su proyecto musical Djo, se presentará el 12 de marzo en un sideshow en Complejo C Art Media, mientras que el plato fuerte será el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro para mostrar su faceta psicodélica. Su último disco, The Crux, lanzado en 2025, recibió buenas críticas de la prensa especializada y sus fanáticos argentinos esperan el show.

El estadounidense alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación de Steve Harrington en la serie Stranger Things. El programa de Netflix finalizó este año con récords de audiencia y consolidó su carrera en la industria del on demand. Actualmente, el actor reparte su tiempo entre los sets de filmación y las giras internacionales con su música.

