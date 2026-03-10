ANSES paga hasta fin de mes $352.400: todos los detalles

+ Seguir en

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica para trabajadores que perdieron su empleo formal y necesitan un ingreso mientras buscan reinsertarse en el mercado.

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 hasta $352.400 a quienes accedan a la Prestación por Desempleo , una asistencia destinada a trabajadores formales que perdieron su empleo y necesitan un ingreso mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

El monto depende del salario previo, aunque tiene un piso y un tope definidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil .

El beneficio está dirigido a trabajadores registrados que fueron despedidos o finalizaron su contrato.

El pago se realiza entre el 20 y el 30 de marzo , según la terminación del DNI.

La Prestación por Desempleo de ANSES puede alcanzar un monto máximo de $352.400 en marzo de 2026.

Desempleo de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha clave

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que busca acompañar a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad . El beneficio funciona como un ingreso temporal que permite cubrir necesidades básicas durante el período de búsqueda de trabajo.

El pago tiene un mínimo y un máximo fijados por el salario mínimo.

Además del pago mensual, la prestación incluye otros beneficios importantes dentro del sistema de seguridad social:

El beneficio está dirigido a trabajadores registrados que perdieron su empleo por motivos como despido sin causa, finalización de contrato laboral o cierre de la empresa .

Reconocimiento de aportes jubilatorios , ya que el período cuenta para la futura jubilación.

Cobertura de salud durante el tiempo en que se percibe la prestación.

Los requisitos varían según el tipo de empleo que tenía la persona antes de quedar desempleada:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años .

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año .

Trabajadores de la construcción: necesitan 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

No pueden acceder al beneficio quienes renunciaron voluntariamente o fueron despedidos con causa.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en marzo 2026

El monto de la prestación se calcula en base al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, la normativa establece límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En marzo de 2026, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

Por lo tanto, el ingreso final depende del salario previo de cada trabajador y puede ubicarse dentro de ese rango.

Desempleo ANSES El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI. Freepik

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos para marzo se organiza según la terminación del DNI: