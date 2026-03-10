11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Asignaciones Familiares, AUH, Pago Único, PNC y Desempleo este miércoles 11 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 11 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo; asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Pensiones no Contributivas.

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo. 
Te puede interesar:

ANSES paga hasta fin de mes $352.400: todos los detalles

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este miércoles 11 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 2, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán cobrar este miéroles 11 de marzo con DNI terminado en 2.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este miércoles 11 de marzo con los documentos terminados en 1.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 4 y 5 cobrarán este miércoles 11 de marzo por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, informó hoy la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar el mes de febrero hasta el 12 de marzo, sin importar la culminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El valor del beneficio se calcula según el ingreso que tenía el trabajador.

Desempleo de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha clave

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Asignaciones familiares y pensiones no contributivas, este martes 10 de marzo

Cuándo cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo lectivo 2026. 

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo cobro en 2026

ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual para el comienzo del ciclo lectivo en marzo 2026.

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 9 de marzo

Cómo acceder al beneficio de 55% de descuento en SUBE.

Atención ANSES: cómo obtener un 55% de descuento en transporte público en marzo 2026

Rating Cero

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

La exempleada está embarazada y reclama la indemnización arreglada.

Una exempleada de Wanda Nara le reclama una millonaria indemnización: "Nunca me pagó"

La actriz llevó tranquilidad a los seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas.

Cuál es el verdadero estado de salud de Eva de Dominici tras su operación

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Benjamín Amadeo y Martina celebraron la llegada de su segundo hijo. 

Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: el curioso nombre que eligieron

últimas noticias

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Hace 8 minutos
Cada vez más argentinos cruzan a Brasil para trabajar.

Sorpresa en Brasil por el fuerte éxodo de trabajadores argentinos: registraron casi 40.000 en 2025

Hace 12 minutos
La abogada santiagueña, de 29 años, se mostró arrepentida.

"Cometí un error": el cambio de estrategia de la abogada detenida en Brasil acusada de racismo

Hace 15 minutos
play
Joel Borges Correa fue condenado a 13 años de prisión por la Justicia brasileña por haber participado del intento de golpe de estado de 2023.

Por primera vez, Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe contra Lula

Hace 26 minutos
Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

Hace 50 minutos