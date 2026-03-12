La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento del cabo de Gendarmería que lanzó el proyectil que impactó en la cabeza del fotógrafo. Mientras el caso se encamina al juicio oral, la querella insiste en que la investigación debe alcanzar a la cadena de mandos y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

A un año de la represión a Pablo Grillo, la familia exige que la Justicia investigue a los responsables políticos

Al cumplirse un año de la represión que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo frente al Congreso, la causa judicial tuvo en los últimos días un avance clave: quedó firme el procesamiento del gendarme acusado de efectuar el disparo que le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, la familia del fotorreportero reclama avances sobre los responsables políticos del hecho.

El 3 de marzo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del cabo primero de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero , señalado como quien disparó una granada de gas lacrimógeno durante la marcha en defensa de los jubilados del 12 de marzo de 2025. El proyectil impactó en la cabeza de Grillo y le produjo hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una herida contusa compleja en la zona frontal del rostro , lesiones que requirieron meses de recuperación y rehabilitación.

En la investigación se determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases en forma horizontal y apuntando hacia los manifestantes, una modalidad expresamente prohibida por los protocolos de uso de ese tipo de armamento. Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.

El gendarme está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad , una imputación que quedó firme tras el fallo de Casación y que acerca el expediente a la etapa de juicio oral.

La querella, impulsada por la familia de Grillo, insiste además en ampliar la investigación hacia la cadena de mandos del operativo. Entre los nombres señalados aparecen los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes , que estuvieron cerca de Guerrero durante el operativo y no intervinieron para impedir los disparos. En las imágenes del operativo se observa incluso que Kozak le marca hacia dónde apuntar y luego le da una palmada en el hombro tras el disparo.

También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien se encontraba en la zona supervisando el despliegue de fuerzas; al jefe del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, Néstor Germán López; y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes a los dos gendarmes que ese día tenían asignadas pistolas lanzagases.

La querella también puso bajo la lupa al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, quien estuvo en el lugar tras la llegada del SAME. Según el planteo presentado en la causa, pese a conocer la gravedad de lo ocurrido no dispuso detener el operativo.

En el plano político, la familia reclama que la investigación alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalan como responsable del operativo y de haber ordenado cerrar la investigación administrativa interna contra el gendarme.

Pablo Grillo

Fabián Grillo: “Los responsables políticos deben dar cuenta ante la justicia"

El padre del fotógrafo, Fabián Grillo, reiteró ese reclamo este jueves en declaraciones a C5N. “Los responsables políticos deben dar cuenta ante la justicia. Los que están juzgados son simples manos ejecutoras, pero debería irse por los mandos y los responsables políticos”, sostuvo.

También remarcó que el objetivo de la causa excede la reparación individual: “La justicia no va a mejorar la salud de Pablo, pero sí va a permitir que no vuelva a ocurrir un hecho similar”.

Sobre la recuperación del fotógrafo, aseguró que el proceso está cerca de concluir. “La salud de Pablo mejora, está bien, está mucho mejor. En cuestión de días termina su rehabilitación. Estamos esperando para recibirlo en su departamento y que pueda reencontrarse con lo cotidiano”, explicó. Luego continuará con controles y tratamientos en un hospital de día.

Fabián Grillo también vinculó el caso con otros episodios de violencia estatal en los últimos años. “La represión nunca debió haber ocurrido. Antes de Pablo hubo un Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. Son historias que tendrían que haberse frenado en su momento”, afirmó.

Actividades a un año del ataque

Este viernes se realizarán distintas actividades para reclamar justicia por el fotógrafo. A las 11 se inaugurará en el Hospital Evita de Lanús una muestra dedicada a la obra de Pablo Grillo como fotógrafo profesional, con imágenes tomadas durante la pandemia y charlas de expositores sobre represión estatal y memoria.

Más tarde, desde las 17, se llevará adelante un festival en la Plaza de los Dos Congresos con la participación de Bersuit, Willy Bronca, Ariel Prat y Peteco Carabajal, entre otros artistas. El encuentro buscará visibilizar el caso y renovar el pedido de que la Justicia avance sobre todos los responsables del operativo.