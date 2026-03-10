10 de marzo de 2026 Inicio
Desempleo de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de un beneficio destinado a trabajadores que quedaron sin empleo registrado y necesitan un ingreso mientras buscan trabajo.

Por
El valor del beneficio se calcula según el ingreso que tenía el trabajador.



  • El 20 de marzo comienza el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo de ANSES.

  • El beneficio puede alcanzar hasta $352.400 según el salario previo del trabajador.

  • Está destinado a personas que quedaron sin empleo formal por causas ajenas a su voluntad.

  • El monto se calcula en base al salario anterior y al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que el 20 de marzo de 2026 será una fecha clave porque ese día comenzará el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica dirigida a trabajadores que perdieron su empleo formal y necesitan un ingreso mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo. 
Desempleo ANSES
La asistencia busca acompañar a quienes quedaron sin trabajo registrado.



Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico destinado a trabajadores registrados que:

  • Fueron despedidos sin causa
  • Finalizaron un contrato laboral
  • Quedaron sin empleo por situaciones ajenas a su voluntad

Además del pago mensual, el programa incluye otros derechos importantes. Los beneficiarios pueden mantener cobertura de salud, acceder a asignaciones familiares si corresponde y continuar con el reconocimiento de aportes jubilatorios, ya que el período en el que se percibe la prestación se computa para la jubilación. De esta manera, el beneficio funciona como una herramienta de contención económica mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El programa está destinado a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su decisión. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin causa, la finalización de contrato, el cierre de la empresa o la reducción de personal.

Para acceder, es necesario cumplir determinados requisitos de aportes según el tipo de trabajo que se haya tenido. En general, los trabajadores permanentes deben haber realizado al menos seis meses de aportes en los últimos tres años antes del despido.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año. Para el sector de la construcción, se exige un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en marzo 2026

El monto de la prestación varía según el salario que tenía el trabajador antes de perder su empleo. La normativa establece que el pago equivale al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el beneficio tiene límites vinculados al salario mínimo. En marzo de 2026, el monto mínimo será de $176.200, mientras que el máximo alcanzará los $352.400. Esto significa que el pago final dependerá de la situación laboral previa de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo de ANSES
La prestación también incluye cobertura médica y reconocimiento de aportes previsionales.



Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos comenzará el 20 de marzo y se organizará según la terminación del DNI del beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

El organismo recordó que el trámite para acceder al beneficio debe realizarse previamente y requiere la aprobación correspondiente para comenzar a cobrar la prestación.

