El menú de lujo que tendrán las celebridades en la entrega de los Oscar 2026: desde tequila hasta caviar

La gran gala se celebrará el próximo 15 de marzo y luego de la ceremonia, las estrellas de cine podrán disfrutar de un gran banquete.

A pocos días de la gran gala que tendrá lugar 15 de marzo, salen a la luz más detalles de la 98.ª edición de los Premios Oscar . Tras la ceremonia de entrega de estatuillas, las estrellas de Hollywood se trasladarán al Ray Dolby Ballroom para el famoso "Governors Ball", donde un ejército de chefs trabajará a contrarreloj para servir a más de 1.500 invitados.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Por trigésimo segundo año consecutivo, el legendario chef austríaco Wolfgang Puck será el encargado de diseñar y ejecutar el menú. Con un equipo compuesto por 75 chefs, 45 pasteleros y más de 300 camareros, la organización promete una logística impecable para que ninguna celebridad se quede sin probar las delicias diseñadas para esta noche histórica.

“Podés elegir comida japonesa, austríaca, o el mejor filete . También habrá pastas, platos veganos y muchas otras opciones”, reveló el chef durante la presentación del menú a la prensa realizada en Hollywood.

El evento, que combina la sofisticación del caviar con la calidez de la "comida reconfortante", busca agasajar a los artistas después de horas de tensión y alfombra roja. Este año, su equipo estará a cargo de preparar y servir alrededor de 600 pizzas caseras, 3.000 agnolotti de alcachofa y 2.000 mini Óscar de chocolate para coronar la noche.

Puck calcula que la cocina utilizará unos 91 kilos de chuletas tomahawk, 136 kilos de salmón ahumado casero, 30 kilos de caviar y 91 ‌kilos de arroz Nishiki. También necesitarán 181 kilos de quesos, para preparar unos 1.000 platos de macarrones. En cuanto a la infaltable barra, estará protagonizada por el Tequila Don Julio , con cócteles inspirados en México e Italia como el "Maestro Martini" y "La Secuela", además de miles de botellas de champaña Piper-Heidsieck.

Cómo ver la entrega de los Premios Oscar 2026 en vivo

La cita más importante del cine mundial tendrá lugar este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Para los espectadores en Argentina y el resto de Latinoamérica, la transmisión comenzará a las 19 horas con la previa y el desfile de las estrellas por la alfombra roja, mientras que la ceremonia de premiación principal iniciará formalmente a las 21 horas.

Para no perderse ningún detalle de la gala conducida por Conan O'Brien, los interesados cuentan con diversas opciones tanto en televisión paga como en plataformas digitales. La señal de TNT transmitirá el evento con traducción simultánea al español, mientras que TNT Series ofrecerá la versión en su idioma original para aquellos que prefieran escuchar las voces y discursos de los protagonistas sin doblaje.

En streaming, la plataforma Max realizará la cobertura completa en vivo para todos sus suscriptores. De esta manera, se podrá seguir la entrega desde dispositivos móviles, tablets o Smart TVs con calidad de imagen de alta definición.