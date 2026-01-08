8 de enero de 2026 Inicio
ANSES paga $630.000 en enero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe este monto en el primer mes del nuevo año.

Por
Anses paga $630.000 a un grupo determinado en enero.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento del 2,5% para enero 2026.
  • Es por eso que las familias titulares de la AUH con un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad este mes cobran $633.529.
  • Este monto corresponde a la prestación mensual más la Tarjeta Alimentar.
  • La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a los titulares habilitados a su cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero 2026. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) compuestas por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad perciben un total de $633.529 por la prestación más la Tarjeta Alimentar.

Anses informó a qué grupo le deposita $408.705 en enero.
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

  • Desocupados
  • Trabajadores informales
  • Empleados de casas particulares
  • Monotributistas sociales

También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518 por hijo, aunque el organismo paga de forma mensual el 80% del monto, es decir $100.000, y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad el monto asciende a $408.705, aunque de ese total se paga solo el 80% que es $326.964.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que cobran:

  • la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y con discapacidad sin límite de edad.
  • a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)
  • y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.
AUH ANSES
Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos por cada familia, y se acreditan de forma automática en la cuenta donde se cobra el haber principal:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El primer calendario de pagos del año se establece de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
