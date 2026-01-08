ANSES paga $630.000 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses paga $630.000 a un grupo determinado en enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero 2026. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) compuestas por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad perciben un total de $633.529 por la prestación más la Tarjeta Alimentar.
La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:
Desocupados
Trabajadores informales
Empleados de casas particulares
Monotributistas sociales
También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026
Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518 por hijo, aunque el organismo paga de forma mensual el 80% del monto, es decir $100.000, y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad el monto asciende a $408.705, aunque de ese total se paga solo el 80% que es $326.964.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que cobran:
la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y con discapacidad sin límite de edad.
a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)
y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos por cada familia, y se acreditan de forma automática en la cuenta donde se cobra el haber principal:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026
El primer calendario de pagos del año se establece de la siguiente manera: