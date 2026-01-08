ANSES paga $630.000 en enero 2026: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe este monto en el primer mes del nuevo año. Por + Seguir en







Anses paga $630.000 a un grupo determinado en enero.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento del 2,5% para enero 2026.

Es por eso que las familias titulares de la AUH con un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad este mes cobran $633.529.

Este monto corresponde a la prestación mensual más la Tarjeta Alimentar.

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática a los titulares habilitados a su cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% para enero 2026. En ese sentido, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) compuestas por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad perciben un total de $633.529 por la prestación más la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86 Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

Desocupados

Trabajadores informales

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518 por hijo, aunque el organismo paga de forma mensual el 80% del monto, es decir $100.000, y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad el monto asciende a $408.705, aunque de ese total se paga solo el 80% que es $326.964.