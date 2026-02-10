ANSES paga $449.688 desde el 10 de febrero 2026: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones extraordinarias que se otorgan ante determinados eventos del grupo familiar. Por + Seguir en







Las asignaciones se otorgan una sola vez ante eventos familiares específicos. Freepik

El organismo aplica un aumento del 2,84% en las asignaciones de pago único.

El monto más alto corresponde al beneficio por adopción, que llega a $449.688.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial con turno previo.

El calendario de pagos comienza el 10 de febrero de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará a pagar desde el 10 de febrero de 2026 hasta $449.688 por la Asignación de Pago Único(APU) por Adopción, un beneficio económico que se entrega una sola vez ante determinados eventos familiares y que se actualiza con el aumento previsto para ese mes.

APU ANSES 2 El trámite puede iniciarse desde la plataforma digital del organismo. Freepik Quiénes pueden acceder a la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES Este tipo de asignaciones está destinado a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social. Entre ellos se encuentran los trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de la pensión honorífica para veteranos de guerra.

Monto de la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES en febrero 2026 Con el incremento del 2,84%, los valores de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $75.207.

Asignación por adopción: $449.688.

Asignación por matrimonio: $112.612. Estos montos se abonan por única vez y se ajustan de acuerdo con la movilidad que toma como referencia la inflación informada por el Indec. El objetivo es brindar un apoyo económico extraordinario ante hechos familiares específicos, como el nacimiento de un hijo, una adopción o el matrimonio.

Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES Para solicitar el beneficio, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que origina la solicitud. La gestión puede hacerse a través de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.

Para ello, es necesario verificar los datos personales y del grupo familiar, reunir la documentación correspondiente —como partidas de nacimiento, sentencia de adopción o certificado de matrimonio— y completar el trámite en Atención Virtual. APU ANSES 3 El monto por adopción es el más alto dentro de este grupo de beneficios. Freepik APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 El cronograma de pagos de las asignaciones de pago único se organiza en dos períodos durante febrero: Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo.

Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo. El depósito se realiza según la fecha de liquidación asignada a cada beneficiario.