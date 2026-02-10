10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES paga $449.688 desde el 10 de febrero 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las asignaciones extraordinarias que se otorgan ante determinados eventos del grupo familiar.

Por
Las asignaciones se otorgan una sola vez ante eventos familiares específicos.

Las asignaciones se otorgan una sola vez ante eventos familiares específicos.

Freepik

  • El organismo aplica un aumento del 2,84% en las asignaciones de pago único.

  • El monto más alto corresponde al beneficio por adopción, que llega a $449.688.

  • El trámite puede realizarse de manera online o presencial con turno previo.

  • El calendario de pagos comienza el 10 de febrero de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará a pagar desde el 10 de febrero de 2026 hasta $449.688 por la Asignación de Pago Único(APU) por Adopción, un beneficio económico que se entrega una sola vez ante determinados eventos familiares y que se actualiza con el aumento previsto para ese mes.

Los montos de las APU se actualizan según la movilidad previsional.
Te puede interesar:

Parejas pueden acceder a $112.612 desde el 10 de febrero 2026: todos los detalles

APU ANSES 2
El trámite puede iniciarse desde la plataforma digital del organismo.

El trámite puede iniciarse desde la plataforma digital del organismo.

Quiénes pueden acceder a la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES

Este tipo de asignaciones está destinado a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social. Entre ellos se encuentran los trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de la pensión honorífica para veteranos de guerra.

Monto de la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES en febrero 2026

Con el incremento del 2,84%, los valores de las asignaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Asignación por nacimiento: $75.207.

  • Asignación por adopción: $449.688.

  • Asignación por matrimonio: $112.612.

Estos montos se abonan por única vez y se ajustan de acuerdo con la movilidad que toma como referencia la inflación informada por el Indec. El objetivo es brindar un apoyo económico extraordinario ante hechos familiares específicos, como el nacimiento de un hijo, una adopción o el matrimonio.

Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES

Para solicitar el beneficio, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que origina la solicitud. La gestión puede hacerse a través de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.

Para ello, es necesario verificar los datos personales y del grupo familiar, reunir la documentación correspondiente —como partidas de nacimiento, sentencia de adopción o certificado de matrimonio— y completar el trámite en Atención Virtual.

APU ANSES 3
El monto por adopción es el más alto dentro de este grupo de beneficios.

El monto por adopción es el más alto dentro de este grupo de beneficios.

APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El cronograma de pagos de las asignaciones de pago único se organiza en dos períodos durante febrero:

  • Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo.

  • Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo.

El depósito se realiza según la fecha de liquidación asignada a cada beneficiario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 10 de febrero

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Ayuda escolar para beneficiarios ANSES. 

ANSES: si tu hijo está en edad escolar, podés cobrar este extra que no muchos conocen en 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Tarjeta Alimentar en febrero 2026: a partir de qué día se cobra. 

Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 14 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 45 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 53 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora