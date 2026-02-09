9 de febrero de 2026 Inicio
Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer detalles fundamentales para sus beneficiarios durante el año en curso.

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.

 

  • Este programa de ANSES se consolidó en los últimos años como un apoyo clave para miles de estudiantes, ya que funciona como una política pública orientada a acompañar a quienes requieren asistencia económica.

  • Existen pagos adicionales por rendimiento académico, destinados a estudiantes que finalicen el año sin materias pendientes, así como cuotas estímulo para quienes participen en cursos o actividades formativas complementarias.

  • Las condiciones varían según la línea del programa. Existen tres modalidades: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.
  • Los montos no fueron actualizados en febrero 2026.

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más próximo, resulta fundamental repasar los datos disponibles y conocer las condiciones necesarias para inscribirse en las Becas Progresar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este programa se consolidó en los últimos años como un apoyo clave para miles de estudiantes, ya que funciona como una política pública orientada a acompañar a quienes requieren asistencia económica para comenzar, continuar y completar sus estudios en los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

A continuación, cuatro datos fundamentales del beneficio que otorga el organismo previsional:

Becas Progresar de ANSES: montos de febrero 2026

El valor mensual de la beca es de $35.000, distribuidos en 12 pagos que se extienden desde enero hasta diciembre.

Durante el año, los beneficiarios perciben el 80% del monto ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se acredite la continuidad y regularidad académica.

Además, existen pagos adicionales por rendimiento académico, destinados a estudiantes que finalicen el año sin materias pendientes, así como cuotas estímulo para quienes participen en cursos o actividades formativas complementarias. Estos montos extra se liquidan al cierre del año.

Aunque las becas no reciben actualizaciones desde 2024, siguen siendo una ayuda económica relevante para muchos estudiantes en el actual contexto económico.

En qué fechas se cobra las Becas Progresar de ANSES en febrero 2026

Hasta el momento, el ente estatal no informó oficialmente cuándo comenzará la inscripción a las Becas Progresar en 2026. No obstante, según lo ocurrido en años anteriores, se estima que la convocatoria podría abrirse entre principios de marzo y finales de abril.

Para postularse, los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente dentro de los plazos establecidos. El trámite se realiza de manera totalmente digital a través del sitio oficial del programa Becas Progresar.

Cómo me puedo anotar a las Becas Progresar de ANSES

Las condiciones varían según la línea del programa. Existen tres modalidades: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.

La inscripción a cualquiera de ellas se realiza de forma online mediante la página oficial de ANSES.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Programa Progresar – Educación Obligatoria

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente
  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria (con excepciones para grupos priorizados)
  • Estar inscripto y asistir a una institución educativa
  • No superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) en ingresos familiares
  • Mantener la condición de alumno regular
  • Cumplir con las exigencias académicas del reglamento
  • Participar en actividades complementarias definidas por el programa
  • Contar con esquema de vacunación completo o en proceso

Programa Progresar – Educación Superior

  • Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años y DNI
  • Tener entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados, y sin límite para la carrera de enfermería
  • Haber finalizado el nivel secundario sin materias adeudadas
  • Estar cursando o ingresar a universidades o institutos públicos
  • Mantener la regularidad académica
  • Cumplir con los requisitos académicos establecidos
  • Tener vacunación completa o en curso
  • Participar en actividades complementarias del programa

Requisitos académicos específicos:

  • Acreditar la condición de alumno regular
  • Contar con al menos el 50% de las materias aprobadas, si se trata de estudiantes avanzados que se postulan por primera vez
  • Becarios de 2023 que no alcancen ese porcentaje podrán acceder a una cuota de transición del 80%
  • No exceder el plazo teórico de la carrera por más de dos años, salvo en casos de vulnerabilidad
  • Quienes adeuden solo dos materias, finales, tesis o prácticas profesionales podrán postularse por un único año sin renovación

Programa Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con dos años de residencia legal y DNI
  • Tener entre 18 y 24 años, ampliable hasta 35 años para quienes no cuenten con empleo formal registrado
  • No superar el tope de tres SMVM en ingresos familiares
  • Participar en un curso de formación profesional o trayecto educativo vinculado al INET
El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

