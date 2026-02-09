Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.
Este programa de ANSES se consolidó en los últimos años como un apoyo clave para miles de estudiantes, ya que funciona como una política pública orientada a acompañar a quienes requieren asistencia económica.
Existen pagos adicionales por rendimiento académico, destinados a estudiantes que finalicen el año sin materias pendientes, así como cuotas estímulo para quienes participen en cursos o actividades formativas complementarias.
Las condiciones varían según la línea del programa. Existen tres modalidades: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo.
Los montos no fueron actualizados en febrero 2026.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 cada vez más próximo, resulta fundamental repasar los datos disponibles y conocer las condiciones necesarias para inscribirse en las Becas Progresar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A continuación, cuatro datos fundamentales del beneficio que otorga el organismo previsional:
Becas Progresar de ANSES: montos de febrero 2026
El valor mensual de la beca es de $35.000, distribuidos en 12 pagos que se extienden desde enero hasta diciembre.
Durante el año, los beneficiarios perciben el 80% del monto ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se acredite la continuidad y regularidad académica.
Aunque las becas no reciben actualizaciones desde 2024, siguen siendo una ayuda económica relevante para muchos estudiantes en el actual contexto económico.
En qué fechas se cobra las Becas Progresar de ANSES en febrero 2026
Hasta el momento, el ente estatal no informó oficialmente cuándo comenzará la inscripción a las Becas Progresar en 2026. No obstante, según lo ocurrido en años anteriores, se estima que la convocatoria podría abrirse entre principios de marzo y finales de abril.
Para postularse, los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente dentro de los plazos establecidos. El trámite se realiza de manera totalmente digital a través del sitio oficial del programa Becas Progresar.
Cómo me puedo anotar a las Becas Progresar de ANSES
La inscripción a cualquiera de ellas se realiza de forma online mediante la página oficial de ANSES.
Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES
Programa Progresar – Educación Obligatoria
Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente
Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria (con excepciones para grupos priorizados)
Estar inscripto y asistir a una institución educativa
No superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) en ingresos familiares
Mantener la condición de alumno regular
Cumplir con las exigencias académicas del reglamento
Participar en actividades complementarias definidas por el programa
Contar con esquema de vacunación completo o en proceso
Programa Progresar – Educación Superior
Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años y DNI
Tener entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados, y sin límite para la carrera de enfermería
Haber finalizado el nivel secundario sin materias adeudadas
Estar cursando o ingresar a universidades o institutos públicos
Mantener la regularidad académica
Cumplir con los requisitos académicos establecidos
Tener vacunación completa o en curso
Participar en actividades complementarias del programa
Requisitos académicos específicos:
Acreditar la condición de alumno regular
Contar con al menos el 50% de las materias aprobadas, si se trata de estudiantes avanzados que se postulan por primera vez
Becarios de 2023 que no alcancen ese porcentaje podrán acceder a una cuota de transición del 80%
No exceder el plazo teórico de la carrera por más de dos años, salvo en casos de vulnerabilidad
Quienes adeuden solo dos materias, finales, tesis o prácticas profesionales podrán postularse por un único año sin renovación
Programa Progresar Trabajo
Ser argentino o extranjero con dos años de residencia legal y DNI
Tener entre 18 y 24 años, ampliable hasta 35 años para quienes no cuenten con empleo formal registrado
No superar el tope de tres SMVM en ingresos familiares
Participar en un curso de formación profesional o trayecto educativo vinculado al INET