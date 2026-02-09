9 de febrero de 2026 Inicio
ANSES: si tu hijo está en edad escolar, podés cobrar este extra que no muchos conocen en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago de un refuerzo único para acompañar el inicio de clases. Conocé los requisitos, el monto actualizado y el paso a paso para presentar el certificado de escolaridad y asegurar el cobro.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual una vez al año.
  • El organismo previsional fijó el monto en $85.000 por cada hijo para este 2026.
  • El extra alcanza a titulares de la AUH y Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos de hasta 17 años.
  • Para cobrar, es indispensable presentar el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) firmado por la escuela.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la puesta en marcha de un beneficio clave para aliviar el bolsillo de las familias argentinas ante el inicio del ciclo lectivo. Se trata de un pago único que busca cubrir los gastos en útiles y uniformes, pero que requiere de un trámite obligatorio para poder ser acreditado.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

Madre hijo AUH 3

El beneficio está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que tengan hijos a cargo en edad escolar. El listado de beneficiarios abarca a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad y el beneficio se extiende también a quienes asistan a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES

Para este 2026, el organismo previsional fijó el monto de la Ayuda Escolar Anual en $85.000 por cada hijo. Es importante destacar que el valor es el mismo para todo el país y se deposita de manera directa en la cuenta bancaria donde el titular percibe sus asignaciones mensuales.

Este refuerzo económico llega en un momento determinante para las familias, ayudando a amortiguar el impacto de la inflación en la canasta escolar.

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cómo acceder

ANSES

A diferencia de otros beneficios, la Ayuda Escolar no es automática para todos. Para cobrarla, es condición indispensable presentar el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68) a través de la plataforma Mi ANSES. Los pasos son sencillos:

  • Ingresar a la web o app de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Generar el formulario para cada hijo y descargarlo.
  • Llevar el formulario impreso a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades.
  • Subir una foto nítida del certificado completo en la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar".

Una vez que el documento es validado por el organismo, el pago suele acreditarse dentro de los 60 días. Quienes ya presentaron el certificado el año anterior y tienen sus datos actualizados, podrían recibir el pago de forma automática entre febrero y marzo.

