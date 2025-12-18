18 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES paga $349.303 a madres en enero 2026: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo recibe este monto a partir del próximo mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $349.303 en enero a las beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de Siete Hijos o Más.
  • Este monto deviene de la suba del 2,5% prevista para el próximo mes.
  • Esta cifra corresponde al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre por el Indec.
  • Para acceder a estas PNC es necesario cumplir con una serie de requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de enero. En ese sentido, y con la confirmación del aumento del 2,5% para el próximo mes, se informó que las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de Siete Hijos o Más cobrarán $349.303.

Quiénes pueden acceder a las PNC para Madres con siete hijos de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos están destinadas a aquellas mujeres que tengan siete o más hijos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder a este beneficio, las solicitantes deben:

  • No contar con un empleo formal ni ingresos propios.
  • No recibir otra prestación contributiva, como jubilaciones o pensiones.
  • Ser ciudadanas argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia en el país.

El pago de esta pensión es vitalicio y se abona de manera mensual, junto con otros beneficios complementarios, como la cobertura de salud a través del Programa Federal Incluir Salud.

Monto de las PNC para Madres con siete hijos de ANSES en enero 2026

Las pensiones no contributivas para madres de siete hijos se actualizan en la misma proporción que la jubilación mínima. En enero de 2026, el haber mensual pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar será de $419.299,32

Cómo acceder a la PNC para Madres con siete hijos de ANSES

Para solicitar la PNC para madres de siete hijos, es necesario realizar el trámite ante Anses, presentando la siguiente documentación:

  • DNI original y copia.
  • Partida de nacimiento de los hijos.
  • Formulario de solicitud completo.

El trámite es gratuito y puede gestionarse de manera presencial en las oficinas de Anses o a través de la web oficial del organismo. Además, las beneficiarias tienen hasta el 31 de diciembre para presentar la documentación correspondiente y garantizar el cobro de la prestación.

