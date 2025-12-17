17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES confirmó el pago de $125.529 en enero 2026: a quién está destinado

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupos cobran este monto el próximo mes.

Por
Anses explicó quiénes cobran $125.529 en enero.

Anses explicó quiénes cobran $125.529 en enero.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $125.529 en enero a los beneficiarios de la AUH.
  • Esta suba corresponde al aumento mensual que el próximo mes será de 2,5%
  • Este incremento también afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
  • El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales, lo que permite ajustar los haberes de manera más frecuente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la actualización de los montos de los haberes para enero del 2026. En ese sentido, las prestaciones tendrán un aumento del 2,5% según el índice de inflación de noviembre, por lo que durante el primer mes del próximo año las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $125.529.

Anses explicó cuál es el único grupo que va a cobrar $408.697 en enero.
Te puede interesar:

Atención: el único grupo que cobrará $408.697 en enero 2026

Madre hijo AUH 3

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años, siempre que no reciban otra asignación familiar.

Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos esenciales como educación, salud y alimentación en hogares de bajos ingresos.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

El valor de la AUH en enero asciende a $125.529,58 por menor a cargo.

Sin embargo, el organismo solo paga el 80% del total, que equivale a $100.423,66, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.

Cómo acceder a la AUH de ANSES en enero 2026

Quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo y dejan de tener ingresos formales, empiezan a cobrar la AUH de forma automática.

El paso a paso del trámite es el siguiente:

  • Revisar que los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificarlos en el momento.
  • Consultar vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Si los vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
  • ¡Listo! Una vez acreditados los vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.

AUH de ANSES: confirmaron el monto con aumento para enero 2026

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de diciembre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de diciembre

Anses explicó cuál es el requisito fundamental por el que podrían dar de baja la AUH este mes.

El requisito fundamental por el que podrían darte de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025

Anses fijó un nuevo tope de ingresos para poder cobrar la AUH.

AUH de ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar en diciembre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Pago Único, este lunes 15 de diciembre

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 4 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 10 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 19 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 25 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 45 minutos