ANSES confirmó el pago de $125.529 en enero 2026: a quién está destinado La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupos cobran este monto el próximo mes.







Anses explicó quiénes cobran $125.529 en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $125.529 en enero a los beneficiarios de la AUH.

Esta suba corresponde al aumento mensual que el próximo mes será de 2,5%

Este incremento también afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales, lo que permite ajustar los haberes de manera más frecuente. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la actualización de los montos de los haberes para enero del 2026. En ese sentido, las prestaciones tendrán un aumento del 2,5% según el índice de inflación de noviembre, por lo que durante el primer mes del próximo año las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $125.529.

Madre hijo AUH 3 Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026 La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años, siempre que no reciban otra asignación familiar.

Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos esenciales como educación, salud y alimentación en hogares de bajos ingresos.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 El valor de la AUH en enero asciende a $125.529,58 por menor a cargo.

Sin embargo, el organismo solo paga el 80% del total, que equivale a $100.423,66, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.