ANSES confirmó el pago de $125.529 en enero 2026: a quién está destinado

La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $125.529 en enero a los beneficiarios de la AUH.
Esta suba corresponde al aumento mensual que el próximo mes será de 2,5%
Este incremento también afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales, lo que permite ajustar los haberes de manera más frecuente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó la actualización de los montos de los haberes para enero del 2026. En ese sentido, las prestaciones tendrán un aumento del 2,5% según el índice de inflación de noviembre, por lo que durante el primer mes del próximo año las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán $125.529.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026
La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de 18 años, siempre que no reciban otra asignación familiar.
Este beneficio busca garantizar el acceso a derechos esenciales como educación, salud y alimentación en hogares de bajos ingresos.
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026
El valor de la AUH en enero asciende a $125.529,58 por menor a cargo.
Sin embargo, el organismo solo paga el 80% del total, que equivale a $100.423,66, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.
Cómo acceder a la AUH de ANSES en enero 2026
Quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo y dejan de tener ingresos formales, empiezan a cobrar la AUH de forma automática.
El paso a paso del trámite es el siguiente:
Revisar que los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificarlos en el momento.
Consultar vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Si los vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
¡Listo! Una vez acreditados los vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.