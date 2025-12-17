17 de diciembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: confirmaron el monto con aumento para enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuánto van a cobrar estos beneficiarios en el primer mes del nuevo año.

Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.

Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 2,5% para enero.
  • En ese sentido, las familias titulares de la AUH pasarán a cobrar $125.529 por hijo.
  • Este incremento también impactará en las jubilaciones, pensiones y resto de las Asignaciones Familiares.
  • El trámite para ser beneficiario de la AUH se realiza de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de diciembre, y en paralelo, ya confirmó que para enero las prestaciones se actualizarán un 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre por el Indec. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a cobrar $125.529.

Atención: el único grupo que cobrará $408.697 en enero 2026

Madre hijo AUH 2

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026

La AUH le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

Y que cumpla con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo

  • Ser argentino y residir en el país. Quienes sean extranjeros o naturalizados, deben tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo

  • Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
  • Ser soltero.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

El monto de la AUH subirá en enero a $125.529,58 por menor a cargo, aunque de esa cifra, Anses solo paga el 80%, lo que equivale a $100.423,66.

Cómo acceder a la AUH de ANSES en enero 2026

El paso a paso del trámite es el siguiente:

  1. Revisar que los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificarlos en el momento.
  2. Consultar vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Si los vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
  3. ¡Listo! Una vez acreditados los vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
