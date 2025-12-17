AUH de ANSES: confirmaron el monto con aumento para enero 2026

Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 2,5% para enero.
En ese sentido, las familias titulares de la AUH pasarán a cobrar $125.529 por hijo.
Este incremento también impactará en las jubilaciones, pensiones y resto de las Asignaciones Familiares.
El trámite para ser beneficiario de la AUH se realiza de forma online.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de diciembre, y en paralelo, ya confirmó que para enero las prestaciones se actualizarán un 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre por el Indec. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a cobrar $125.529.
AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026
La AUH le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:
Desocupado
Trabajador no registrado o sin aportes
Trabajador de casas particulares
Monotributista social
Y que cumpla con los siguientes requisitos:
De la madre, padre o titular a cargo
Ser argentino y residir en el país. Quienes sean extranjeros o naturalizados, deben tener como mínimo 2 años de residencia.
Del hijo
Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
Ser soltero.
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026
El monto de la AUH subirá en enero a $125.529,58 por menor a cargo, aunque de esa cifra, Anses solo paga el 80%, lo que equivale a $100.423,66.
Cómo acceder a la AUH de ANSES en enero 2026
El paso a paso del trámite es el siguiente:
Revisar que los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificarlos en el momento.
Consultar vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Si los vínculos no están actualizados, se pueden corregir a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
¡Listo! Una vez acreditados los vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.