AUH de ANSES: confirmaron el monto con aumento para enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuánto van a cobrar estos beneficiarios en el primer mes del nuevo año. Por + Seguir en







Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 2,5% para enero.

En ese sentido, las familias titulares de la AUH pasarán a cobrar $125.529 por hijo.

Este incremento también impactará en las jubilaciones, pensiones y resto de las Asignaciones Familiares.

El trámite para ser beneficiario de la AUH se realiza de forma online. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de diciembre, y en paralelo, ya confirmó que para enero las prestaciones se actualizarán un 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en noviembre por el Indec. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a cobrar $125.529.

Madre hijo AUH 2 Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en enero 2026 La AUH le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social Y que cumpla con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo Ser argentino y residir en el país. Quienes sean extranjeros o naturalizados, deben tener como mínimo 2 años de residencia. Del hijo Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero. Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 El monto de la AUH subirá en enero a $125.529,58 por menor a cargo, aunque de esa cifra, Anses solo paga el 80%, lo que equivale a $100.423,66.

Cómo acceder a la AUH de ANSES en enero 2026 El paso a paso del trámite es el siguiente: