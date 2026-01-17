ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que en febrero los titulares de la AUH cobrarán $129.082.

Se trata del monto completo, es decir, sin el descuento mensual del 20%.

Esta cifra resulta de la suba prevista del 2,84%, en base al IPC de diciembre registrada por el Indec.

Para acceder a esta asignación en febrero es necesario cumplir con una serie de requisitos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que un grupo de beneficiarios cobrará $129.082 en febrero. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibirán una suba que corresponde al aumento del 2,84% previsto para el próximo mes en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

Desocupados

Trabajadores informales

Empleados de casas particulares

Monotributistas sociales También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

También deben cumplir los siguiente requisitos:

El titular debe ser argentino y residir en el país o, en caso de extranjeros, contar con al menos dos años de residencia. El hijo debe ser soltero y cumplir con la edad establecida. Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 El próximo mes la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082 por cada hijo. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22.