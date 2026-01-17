17 de enero de 2026 Inicio
ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este monto el próximo mes.

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que en febrero los titulares de la AUH cobrarán $129.082.
  • Se trata del monto completo, es decir, sin el descuento mensual del 20%.
  • Esta cifra resulta de la suba prevista del 2,84%, en base al IPC de diciembre registrada por el Indec.
  • Para acceder a esta asignación en febrero es necesario cumplir con una serie de requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que un grupo de beneficiarios cobrará $129.082 en febrero. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibirán una suba que corresponde al aumento del 2,84% previsto para el próximo mes en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.
Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:

  • Desocupados
  • Trabajadores informales
  • Empleados de casas particulares
  • Monotributistas sociales

También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.

También deben cumplir los siguiente requisitos:

  • El titular debe ser argentino y residir en el país o, en caso de extranjeros, contar con al menos dos años de residencia. El hijo debe ser soltero y cumplir con la edad establecida.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

El próximo mes la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082 por cada hijo. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22.

Ambos montos son sin el descuento del 20% mensual.

AUH de ANSES: cómo acceder en febrero 2026

Para acceder a la AUH es necesario contar con:

  • DNI del titular a cargo y del hijo.
  • Certificado o partida de nacimiento del hijo.
  • Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

También es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:

  • Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en Anses.
  • Si no lo están, se pueden actualizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
  • Una vez acreditados los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
