ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que en febrero los titulares de la AUH cobrarán $129.082.
Se trata del monto completo, es decir, sin el descuento mensual del 20%.
Esta cifra resulta de la suba prevista del 2,84%, en base al IPC de diciembre registrada por el Indec.
Para acceder a esta asignación en febrero es necesario cumplir con una serie de requisitos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que un grupo de beneficiarios cobrará $129.082 en febrero. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes recibirán una suba que corresponde al aumento del 2,84% previsto para el próximo mes en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.
La AUH está destinada a madres, padres o titulares con hijos a cargo que sean:
Desocupados
Trabajadores informales
Empleados de casas particulares
Monotributistas sociales
También se asigna de manera automática a quienes dejen de percibir la Asignación Familiar por Hijo. Se paga por cada hijo menor de 18 años o sin límite de edad si tiene discapacidad. El beneficio corresponde a uno de los progenitores y se acredita en la misma cuenta bancaria donde se perciben otras asignaciones.
También deben cumplir los siguiente requisitos:
El titular debe ser argentino y residir en el país o, en caso de extranjeros, contar con al menos dos años de residencia. El hijo debe ser soltero y cumplir con la edad establecida.
Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026
El próximo mes la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082 por cada hijo. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22.
Ambos montos son sin el descuento del 20% mensual.
AUH de ANSES: cómo acceder en febrero 2026
Para acceder a la AUH es necesario contar con:
DNI del titular a cargo y del hijo.
Certificado o partida de nacimiento del hijo.
Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.
También es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:
Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en Anses.
Si no lo están, se pueden actualizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
Una vez acreditados los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.