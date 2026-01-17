Javier Milei cantó con Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba

17 de enero de 2026 Inicio
El mandatario interpretó la canción "Amor salvaje", en compañía del cantante, en el tradicional evento de la localidad de Córdoba.

El presidente Javier Milei cantó públicamente con el artista "Chaqueño" Palavecino en el Festival de Doma y Folklore de Villa María, Córdoba. El mandatario recibió una ovación del público y fue calificado como "aprobado" por el cantante.

“Gracias, querido Chaqueño, y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el mandatario, luego de cantar "Amor salvaje". Además, destacó el valor cultural del evento al señalar que “nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”.

El jefe de Estado aprovechó para dejarle un mensaje a la ciudadanía cordobesa: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Además, agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

Cabe aclarar que el Chaqueño fue quien le insistió a Milei para que subiera al escenario: “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”.

De este modo, Milei pasó a ser el tercer mandatario en participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Con anterioridad, solo dos presidentes habían asistido al tradicional evento cordobés: Mauricio Macri, en la edición de 2017, y Néstor Kirchner, durante el festival realizado en 2004.

