17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Peñarol vs. River, por la Serie Río de la Plata: hora, formaciones y TV

El equipo de Marcelo Gallardo tendrá su segunda presentación en el torneo internacional, a pocos días del arranque del Torneo Apertura.

Por
El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

Redes sociales

River se prepara para su segundo amistoso de la pretemporada 2026 cuando esta noche enfrente a Peñarol de Uruguay en la Serie Río de la Plata, el tradicional torneo de verano que reúne a equipos sudamericanos en Uruguay. El partido se jugará desde las 22.15 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado.

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.
Te puede interesar:

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

Después de iniciar la pretemporada con una victoria sobre Millonarios de Colombia (1-0) el pasado domingo, River quiere mantener el impulso antes del debut oficial en la Liga Profesional 2026. El equipo de Marcelo Gallardo continúa afinando el funcionamiento colectivo, probando variantes y dándole minutos a refuerzos y juveniles en la búsqueda de ritmo futbolístico.

En ese sentido, no se descarta que le dé rodaje a los refuerzos de esta temporada ya pensando en lo que será el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central precisamente en 7 días.

River vs Millonarios

Por su parte, Peñarol llega en medio de su propio rodaje: viene de un empate sin goles contra Central Español y una derrota ante Independiente en partidos amistosos jugados en Uruguay en los últimos días. El técnico Diego Aguirre también tendría en mente alinear un equipo competitivo para medir fuerzas con River.

River no será el único equipo argentino en acción esta noche por la Serie Río de la Plata: San Lorenzo también disputará un amistoso preparatorio en Montevideo. El Ciclón cerrará su participación en el torneo veraniego cuando enfrente a Cerro Porteño de Paraguay desde las 20, en lo que será su última prueba antes del inicio oficial del Torneo Apertura 2026. Este compromiso llega tras la caída por 1-0 ante Deportivo Cúcuta en su primer amistoso, y sirve como oportunidad para ajustar el funcionamiento colectivo, seguir evaluando rendimientos individuales y darle ritmo a los jóvenes del plantel.

Hora y dónde ver Peñarol vs River

El amistoso no se transmitirá por TV abierta o por canales deportivos tradicionales, sino que se podrá seguir vía streaming en la plataforma Disney+ desde las 22.15

Peñarol vs River: formaciones

  • Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández o Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El atacante hizo su estreno en la Primera División en enero de 2019.

Debutó en River con Gallardo pero se tuvo que ir: "Tuve mala suerte"

Mastantuono debutó en el Real Madrid con tan solo 18 años.

Mastantuono, en el centro de las críticas tras la eliminación del Real Madrid: "Voy a pensar que los highlights de River son IA"

Mastantuono y Echeverri son dos de los jugadores que River formó y que hoy compiten en las 5 grandes ligas de Europa. 

River Plate está en la cima del ranking de clubes no europeos con más jugadores en las grandes ligas

Dentro del club destacan su perfil zurdo, su estatura cercana al metro ochenta y su impronta.

Es una joya de River, su referente es Cuti Romero y tiene una cláusula millonaria

Este jugador ganó la Liga Profesional 2023 con River.

Jugó en Europa, fue campeón en River y anunció que se retirará pese a que hay clubes interesados en él

El extremo reconoció que el recuerdo de River sigue muy presente en su rutina.

Fue dirigido por Gallardo e hizo una revelación llamativa: "Me daba vergüenza hablar con él"

Rating Cero

El regreso a una estética de sus inicios y el compromiso social reciente volvieron a colocar a la artista en el centro de la escena pública.

La impresionante transformación de María Becerra: un cambio que la transporta a sus inicios

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

La famosa recordó las imágenes de sus hijos en medio del océano y que pudieron ser una tragedia fatal.

"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

La estrella de cine rompió el silencio y dejó mal parado al cineasta.
play

"No era lo suficientemente bella": Jennifer Lawrence reveló que Quentin Tarantino la rechazó

últimas noticias

El Presidente junto al artista.

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba

Hace 9 minutos
un truco sencillo se destacó por su eficacia y por el excelente resultado final que ofrece.

Este es el truco perfecto para que la carne no te quede seca y sorprender a todos

Hace 18 minutos
Trump invitó a Milei a integrar Board of Peace, la organización para resolver conflictos globales

Trump invitó a Milei a integrar "Board of Peace", la organización para resolver conflictos globales

Hace 34 minutos
El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido.

Segunda presentación de River: enfrenta a Peñarol en Maldonado

Hace 45 minutos
El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera.

Cómo evoluciona la salud Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Hace 52 minutos