Peñarol vs. River, por la Serie Río de la Plata: hora, formaciones y TV El equipo de Marcelo Gallardo tendrá su segunda presentación en el torneo internacional, a pocos días del arranque del Torneo Apertura. Por + Seguir en







El equipo del Muñeco afrontará su segundo partido. Redes sociales

River se prepara para su segundo amistoso de la pretemporada 2026 cuando esta noche enfrente a Peñarol de Uruguay en la Serie Río de la Plata, el tradicional torneo de verano que reúne a equipos sudamericanos en Uruguay. El partido se jugará desde las 22.15 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado.

Después de iniciar la pretemporada con una victoria sobre Millonarios de Colombia (1-0) el pasado domingo, River quiere mantener el impulso antes del debut oficial en la Liga Profesional 2026. El equipo de Marcelo Gallardo continúa afinando el funcionamiento colectivo, probando variantes y dándole minutos a refuerzos y juveniles en la búsqueda de ritmo futbolístico.

En ese sentido, no se descarta que le dé rodaje a los refuerzos de esta temporada ya pensando en lo que será el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central precisamente en 7 días.

River vs Millonarios X (@RiverPlate) Por su parte, Peñarol llega en medio de su propio rodaje: viene de un empate sin goles contra Central Español y una derrota ante Independiente en partidos amistosos jugados en Uruguay en los últimos días. El técnico Diego Aguirre también tendría en mente alinear un equipo competitivo para medir fuerzas con River.

River no será el único equipo argentino en acción esta noche por la Serie Río de la Plata: San Lorenzo también disputará un amistoso preparatorio en Montevideo. El Ciclón cerrará su participación en el torneo veraniego cuando enfrente a Cerro Porteño de Paraguay desde las 20, en lo que será su última prueba antes del inicio oficial del Torneo Apertura 2026. Este compromiso llega tras la caída por 1-0 ante Deportivo Cúcuta en su primer amistoso, y sirve como oportunidad para ajustar el funcionamiento colectivo, seguir evaluando rendimientos individuales y darle ritmo a los jóvenes del plantel.

Hora y dónde ver Peñarol vs River El amistoso no se transmitirá por TV abierta o por canales deportivos tradicionales, sino que se podrá seguir vía streaming en la plataforma Disney+ desde las 22.15 Peñarol vs River: formaciones Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández o Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.





River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.