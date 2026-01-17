17 de enero de 2026 Inicio
ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo habilitado a cobrar este monto.

Por
Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la AUH por Discapacidad en febrero cobrarán $420.312.
  • El monto se verá actualizado en un 2,84% gracias al IPC registrado en diciembre del año pasado por el Indec.
  • Para acceder a la asignación el trámite se inicia en Anses, y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado.
  • El beneficio está dirigido a madres, padres o tutores que estén desocupados, sean trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares o monotributistas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que a partir de febrero 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad pasarán a cobrar $420.312 gracias al aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.
Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

AUH ANSES
La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores que conviven con un menor con CUD vigente y que sean desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales.

Además, la prestación exige que la persona adulta responsable cumpla requisitos básicos: ser argentina o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjera, y residir en el país de manera permanente.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en febrero 2026

Con la suba del 2,84%, el monto de la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 sin contemplar el descuento del 20% mensual.

AUH por Discapacidad de ANSES: cómo acceder en febrero 2026

El trámite se inicia en Anses. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.

