ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que a partir de febrero 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)con Discapacidad pasarán a cobrar $420.312 gracias al aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.
AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder
La AUH con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores que conviven con un menor con CUD vigente y que sean desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales.
Además, la prestación exige que la persona adulta responsable cumpla requisitos básicos: ser argentina o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjera, y residir en el país de manera permanente.
Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en febrero 2026
Con la suba del 2,84%, el monto de la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 sin contemplar el descuento del 20% mensual.
AUH por Discapacidad de ANSES: cómo acceder en febrero 2026
El trámite se inicia en Anses. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.
Una vez reunida la documentación, se debe solicitar turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.