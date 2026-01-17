ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo habilitado a cobrar este monto. Por + Seguir en







Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la AUH por Discapacidad en febrero cobrarán $420.312.

El monto se verá actualizado en un 2,84% gracias al IPC registrado en diciembre del año pasado por el Indec.

Para acceder a la asignación el trámite se inicia en Anses, y requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado.

El beneficio está dirigido a madres, padres o tutores que estén desocupados, sean trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares o monotributistas sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que a partir de febrero 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad pasarán a cobrar $420.312 gracias al aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

AUH ANSES La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad. Freepik AUH por Discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH con Discapacidad está dirigida a madres, padres o tutores que conviven con un menor con CUD vigente y que sean desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales.

Además, la prestación exige que la persona adulta responsable cumpla requisitos básicos: ser argentina o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjera, y residir en el país de manera permanente.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en febrero 2026 Con la suba del 2,84%, el monto de la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 sin contemplar el descuento del 20% mensual.

AUH por Discapacidad de ANSES: cómo acceder en febrero 2026 El trámite se inicia en Anses. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.