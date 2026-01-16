Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

Esta es la primera vez que un actor recurre a la protección de propiedad para preservar el valor comercial de su identidad y controlar el uso de su reproducción, en un contexto marcado por el avance de la Inteligencia Artificial en la industria del entretenimiento.

"Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.

La estrella de Hollywood Matthew McConaughey registró su imagen y voz como marca en Estados Unidos para impedir que sean reproducidas o manipuladas sin su consentimiento por diferentes herramientas de la Inteligencia Artificial.

Esta es la primera vez que un actor recurre a la protección de propiedad para preservar el valor comercial de su identidad y controlar el uso de su reproducción, en un contexto marcado por el avance de la Inteligencia Artificial en la industria del entretenimiento.

"Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró McConaughey, en diálogo con la cadena británica BBC. Además, adelantó que pretende “crear un perímetro claro en torno a la propiedad, donde el consentimiento y la atribución sean la norma en un mundo de IA”.

Además, la decisión del célebre actor de series como True Detective, Brothers y películas como Dallas Buyers Club o El Defensor, también significó una posición ética ante el rechazo de un gran número de artistas de que los estudios de Hollywood utilicen Inteligencia Artificial para abaratar y acelerar los rodajes.

El proceso de registro de McConaughey incluyó la inscripción de clips visuales y grabaciones de voz en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. En un futuro, los materiales presentados por el actor podrán ser archivo histórico porque hay imágenes emblemáticas de sus interpretaciones, como así también filmaciones inéditas suyas junto a un árbol de Navidad.

El registro de su imagen y voz fue llevado adelante por Just Keep Livin Foundation, la compañía comercial creada por McConaughey y su esposa, Camila Alves. Según su abogado, Kevin Yorn, esta acción busca “asegurar que nuestros clientes cuenten con las mismas protecciones que sus negocios y puedan captar parte del valor que genera esta tecnología al utilizar su voz y su imagen”.

"Ahora contamos con una herramienta para frenar a cualquiera o llevarlo ante un tribunal federal”, cerró Yorn.

La expareja de Elon Musk denunció a su empresa de IA por crear imágenes sexuales suyas

Ashley St. Clair, expareja de Elon Musk y madre de uno de sus hijos, demandó a la empresa de inteligencia artificial del magnate, xAI, porque la herramienta Grok fue usada para crear imágenes sexuales falsas de ella sin su consentimiento.

Según los documentos judiciales de la demanda de Clair, usuarios de la red social X usaron fotos de ella cuando tenía 14 años en las que aparecía totalmente vestida. Luego, le solicitaron a Grok que la "desnudara" y que le pusiera un bikini. La herramienta de inteligencia artificial accedió al pedido, por lo que los abogados de la expareja de Musk lo describieron como "abuso convertido en arma".

La compañía de Musk respondió con una contrademanda para Clair, alegando que ella violó los términos de servicio al presentar su denuncia ante los tribunales de Nueva York, en vez de Texas, que es donde está radicada la empresa xAI.

El caso de Clair, una escritora y estratega política de 27 años, no es el único que llegó a los tribunales por la creación de imágenes sexuales falsas a través de la herramienta de inteligencia artificial de X. Una de las acciones más importantes se está llevando adelante en el Reino Unido, donde la agencia de gobierno Ofcom —encargada de regular los servicios de comunicación— está llevando adelante una investigación para determinar las fallas jurídicas de Grok.

Además, Francia e Italia también iniciaron diferentes procesos de supervisión. La Comisión Europea le advirtió a la compañía de Musk que aplicará todo el rigor de la Ley de Servicios Digitales si no se llevan adelante cambios de seguridad efectivos.

En otros países las resoluciones fueron más determinantes. Tanto Malasia como Indonesia suspendieron temporalmente el acceso a Grok ante la proliferación de imágenes sexuales generadas por el bot de inteligencia artificial.

En respuesta a la presión mundial, la empresa xAI implementó diferentes restricciones durante los últimos días para evitar que Grok edite fotos de personas reales para mostrarlas desnudas. Además, la compañía bloqueó la herramienta en aquellos países donde este tipo de contenido es ilegal.