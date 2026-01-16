Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

"Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional. Así que podría hacerlo", dijo el presidente norteamericano sobre las sanciones económicas, durante un evento realizado este viernes en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a los países que no apoyen a Washington en su pretensión de anexionar Groenlandia , la isla ubicada en el Ártico que pertenece al Reino de Dinamarca.

"Podría imponer aranceles a los países que no se sumen a Groenlandia, porque necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional. Así que podría hacerlo", dijo Trump ante la prensa, durante un evento de sanidad rural realizado en la Casa Blanca.

Las declaraciones del presidente norteamericano sucedieron luego de que contara que recientemente amenazó a los países europeos con imponerles aranceles si no pagan más por la compra de los medicamentos producidos por farmacéuticas estadounidenses.

Trump aseguró que mantuvo una conversación económica con su par francés, Emmanuel Macron , en la que este último terminó aceptando un aumento en los precios, a cambio de que Washington no dispusiera un 25% extra a la tarifa.

En la misma línea amenazante, Trump sugirió que utilizaría la misma táctica para sumar apoyos en sus intenciones de anexar la isla del Ártico. "Podría hacer lo mismo con Groenlandia también", sostuvo el mandatario estadounidense.

A principios de esta semana, delegaciones de Dinamarca y de Groenlandia se encontraron con autoridades estadounidenses en Washington para descomprimir las tensiones en torno a la isla del Ártico. Sin embargo, no llegaron a ponerse de acuerdo y el país europeo, que forma parte de la OTAN, reforzó su presencia militar en la isla del Ártico ante las constantes amenazas de la Casa Blanca de tomarla.

Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de la tensión con Estados Unidos

Después de una reunión en Washington en la que no hubo acuerdo, Dinamarca envió sus primeras tropas a Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos y crece el conflicto en torno a la isla del Ártico.

Un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk, la capital de Groenlandia, a última hora de la noche del miércoles y desembarcó sus primeras tropas en territorio ártico desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó su impulso para tomar la isla.

“El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, lanzó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

En las primeras imágenes difundidas se observa el aterrizaje de la aeronave y el desembarco de soldados con uniformes de camuflaje. Según el Comando Conjunto del Ártico, dichas tropas buscan “preparar el terreno” para la llegada de más personal militar y apoyar la preparación de ejercicios militares.

Según detallaron en el mismo comunicado, entre las posibles actividades que se realizarán se encuentra la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades (incluida la policía), recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina.

“El Comando Ártico (responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe) informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes”, señaló el Ministerio.