"Pensé que los perdía": el desgarrador relato de Evangelina Anderson sobre el día que sus hijos casi mueren ahogados

La modelo Evangelina Anderson recordó cómo fue el momento en que sus hijos casi mueren ahogados en sus vacaciones en Uruguay, mientras estaban con el exentrenador de River Martín Demichelis: "Pensé que los perdía", aseguró.
La panelista habló del trágico momento que atravesaron los menores con su padre Martín Demichelis en medio del mar de Uruguay en una zona prohibida para bañarse.
La modelo Evangelina Anderson recordó cómo fue el momento en que sus hijos casi mueren ahogados en sus vacaciones en Uruguay, mientras estaban con el exentrenador de River Martín Demichelis: "Pensé que los perdía", aseguró.
La participante de MasterChef Celebrity habló por primera vez del que pudo ser un accidente fatal con los menores este fin de año, mientras estaban al cuidado de su exmarido, pero finalmente fueron rescatados por guardavidas del lugar."Ver a tus hijos peleando contra el agua es una imagen que no se te borra nunca más", afirmó.
La mediática contó que accedió a las imágenes a través de Bastian, su hijo mayor, de 16 años, y se la vio muy conmocionada al recordar ese episodio dramático donde fueron rescatados luego de quedar atrapados en una zona peligrosa del océano. "Me hizo muy mal ver ese video", confesó la famosa.
El hecho ocurrió cuando el exentrenador de River, Martín Demichelis; sus hijos Bastian, Lola y Emma, y una sobrina, fueron arrastrados por la marea en Lago Escondido, en Punta del Este, Uruguay. El deportista vacacionaba en una zona de mar abierto donde no es seguro bañarse por las fuertes corrientes, El episodio ocurrió el 31 de diciembre, pero trascendió recién en las últimas horas.
últimas noticias
Video: así salió María Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la PazHace 5 minutos
Horóscopo de hoy, sábado 17 de eneroHace 46 minutos
Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padreHace 56 minutos
El Banco Central compró dólares por 10° rueda consecutiva y acumuló casi u$s700 millones en el añoHace 1 hora
Argentina participará de la misión de la NASA que volverá a la Luna después de 54 añosHace 1 hora