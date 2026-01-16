IR A
Video: Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

El músico fue el único de los hijos de Julio Iglesias que se mostró en redes sociales. Sus siete hermanos decidieron mantener silencio ante las acusaciones de abuso sexual por parte de dos exempleadas del ídolo.

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.

Redes sociales

Enrique Iglesias, uno de los hijos de Julio Iglesias, reapareció en redes sociales tras las acusaciones a su padre por agresiones sexuales por parte de dos extrabajadoras.

El cantante fue el primero del "clan" que decidió romper el silencio en las redes sociales con una imagen y un texto breve en Instagram que causó sensación: "Escenario listo", escribió.

El músico, que estuvo 10 años sin hablarle al artista acusado de abuso sexual, decidió compartir con sus seguidores un video junto a la tercera de sus hijas con Anna Kournikova, Mary, de 5 años.

Mientras el famoso y la menor hacen una coreografía con las manos al ritmo de una canción, hubo reacciones distintas de parte de los fanáticos y los haters. "Nos gusta verlos tan felices", comentó un usuario junto a emoticones con caritas felices y corazones, mientras que otro recordó a su papá: "Él está haciendo con sus hijos lo que el padre no fue con él... y qué bien lo hace".

Los hechos que relataron las denunciantes y exempleadas de Julio Iglesias, Rebeca y Laura, tuvieron lugar en las residencias del ídolo español en República Dominicana y en Bahamas, con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman. Consultadas por las denuncias, dijeron desconocer las vejaciones del octogenario hacia sus exempleadas.

Qué dijeron los hijos de Julio Iglesias ante las denuncias de abuso

Julio Iglesias tiene 8 hijos, quienes decidieron guardar silencio ante las acusaciones contra su padre por parte de dos mujeres, extrabajadoras de dos de sus mansiones, por violencia sexual y maltratos físicos con reducción a la servidumbre. El único que se mostró en redes fue Enrique Iglesias, mientras sus hermanos Chábeli, Julio José, Miguel Alejandro, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo no opinaron sobre el tema.

Por su parte, el artista de 82 años se desvinculó de las acusaciones con un comunicado oficial que fue bien recibido por su actual mujer, Miranda Rijnsburger. La única de los hijos que tuvo gesto público fue Cristina, quien desactivó los comentarios en una publicación antigua en la que aparecía con el intérprete de éxitos como Con la misma piedra y Lo menor de tu vida, entre otros.

